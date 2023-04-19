Altay’a moral ziyareti

Başkan Ali Koç, belindeki sakatlık sebebiyle geçtiğimiz gün başarılı bir operasyon geçiren Altay'ı ziyaret etti. Koç'un yanı sıra yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci de ziyarette yer aldı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, kaptan Altay'a moral verdi.
BaşkanAli Koç, belindeki sakatlık sebebiyle geçtiğimiz gün başarılı bir operasyon geçiren Altay'ı ziyaret etti. Koç'un yanı sıra yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci de ziyarette yer aldı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, kaptan Altay'a moral verdi.