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Diagne'yi yakaladı

Kanarya'da Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte bu sezon 12. penaltı golünü kaydetti. Ekvadorlu yıldız böylece 2018-19 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray formalarını giyen Mbaye Diagne'nin rekorunu egale etti. 33 yaşındaki forvet kalan haftalarda 1 penaltı golü daha kaydederse rekorun tek sahibi olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Diagne'yi yakaladı
Kanarya'da Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte bu sezon 12. penaltı golünü kaydetti. Ekvadorlu yıldız böylece 2018-19 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray formalarını giyen Mbaye Diagne'nin rekorunu egale etti. 33 yaşındaki forvet kalan haftalarda 1 penaltı golü daha kaydederse rekorun tek sahibi olacak.
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