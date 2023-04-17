Diagne'yi yakaladı

Kanarya'da Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte bu sezon 12. penaltı golünü kaydetti. Ekvadorlu yıldız böylece 2018-19 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray formalarını giyen Mbaye Diagne'nin rekorunu egale etti. 33 yaşındaki forvet kalan haftalarda 1 penaltı golü daha kaydederse rekorun tek sahibi olacak.
Kanarya'da Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte bu sezon 12. penaltı golünü kaydetti. Ekvadorlu yıldız böylece 2018-19 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray formalarını giyen Mbaye Diagne'nin rekorunu egale etti. 33 yaşındaki forvet kalan haftalarda 1 penaltı golü daha kaydederse rekorun tek sahibi olacak.