Tolunay Kafkas'tan flaş Arda Güler açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan MKE Ankaragücü'nde hazırlıklar devam ediyor. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas müsabakayla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamada bulundu. Fenerbahçe'ye karşı oyun anlayışlarından vazgeçmeyeceklerini dile getiren Kafkas, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuları Arda Güler ve Altay Bayındır hakkında konuştu.



TOLUNAY KAFKAS: OYUN ANLAYIŞIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Son 7 günde birbirinden zorlu 3 maç oynadıklarını söyleyen Kafkas, "Kupada 23 yıl sonra yarı final gördük. İstanbulspor maçıyla bence ligin en zor maçını oynadık. Kazanmayı bildik. İkinci yarı oyundan biraz düştük, oyuna ortak ettik İstanbulspor'u. Şimdi çok büyük bir takımla oynayacağız, şampiyonluk hedefi olan. Oyun anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz, aynı oyun anlayışıyla orada olacağız. Belli bir maç planımız olacak. Her maça göre farklı bir maç planı planlıyoruz ama kendi oyun anlayışımızdan, ilkelerimizden ve prensiplerimizden vazgeçmeden oradan da 1 puan ya da 3 puan almak istiyoruz, hedefimiz puan almak" dedi.



Antrenmanların iyi gittiğini ifade eden Tolunay Kafkas, "Eksiklerimiz var ve bu da bir süreç işi. Bu süreç içerisinde ben takımımızın daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu kısa sürede hem antrenman tempomuza hem de oyun anlayışımıza cevap verdiler. Daha da iyi olabiliriz. Elimizdeki oyuncuların daha iyi olabilme potansiyeli var. Benim tek amacım oyunu ve oyuncuyu geliştirmek, Ankaragücü'nü iyi yerlere taşıyabilmek" diye konuştu.



"ARDA GÜLER TÜRK FUTBOLUNUN PARLAYAN YILDIZI"

Altay Bayındır ve Arda Güler ile ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Kafkas, "Arda var, Altay var. Ferdi'nin de alt yaş gruplarına kazandırılması için çok uğraş veren isimlerin başındaydım. Altay, hem kişiliğiyle hem oyunculuğuyla Türk futboluna damga vurdu, damga vurmaya da devam edecek. Arda da hem Fenerbahçe'nin hem Türk futbolunun parlayan yıldızı. O da hem Fenerbahçe'ye hem de yurt dışına giderse çok büyük katma değerler sağlayacağına inanıyorum. İkisi de Fenerbahçe için çok büyük kazanç. Hem kişilikleri hem de oyunculukları için ailelerine binlerce kere teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı.



"ANKARAGÜCÜ TRİBÜNÜ ÇOK ÖZEL BİR TRİBÜNDÜR"

Kendisinin de Ankaragücü tribünlerinden geldiğini belirten Tolunay Kafkas, "Ankaragücü tribünü çok özel bir tribündür. Bu zamana kadar çok özel bir destek oldu, bunun için teşekkür ediyoruz. Umarım devamı gelir. Zaman zaman maçın içerisinde olumsuz durumlar olsa bile biz seyircinin desteğiyle bunları aşmasını bildik. Çok büyük bir kulüp, çok büyük bir taraftar grubuna sahibiz" dedi.



