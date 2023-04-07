TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşılaştı.
Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, rakibini 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Emre Mor (2), Serdar Dursun ve Arda Güler kaydetti.
Türkiye Kupası galibiyetiyle moral depolayan sarı-lacivertliler, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Enner Valencia geliyor.
Fenerbahçe'deki üçüncü sezonunu geçiren Ekvadorlu yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 30 gol kaydederek takımını sırtlayan isim oldu.
Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun birçok talibi bulunuyor.
Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Valencia, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili konuşmuştu.
Ekvadorlu forvet, "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'de gollerine devam eden Enner Valencia'nın adı sık sık Internacional ile anılıyor.
Tecrübeli futbolcuyla öz sözleşme yaptığı iddia edilen Brezilya kulübü, Valencia için Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif yaptı.
1.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Brezilya basını, Internacional'in Enner Valencia'yı sezon sonuna kadar beklemeden kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.
Futebolizei'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği kaydedildi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEZSE...
Haberde ayrıca Valencia'nın Fenerbahçe'den gelen sözleşme uzatma teklifini kabul etmemesi halinde 1 Temmuz'dan itibaren Internacional forması giyeceği belirtildi.
Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 30 gol ve 5 asist kaydederek 35 gole doğrudan katkı sağladı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon Euro.
İşte o haber...