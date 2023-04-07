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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın akıbeti merak ediliyor. Yıldız futbolcunun adı sık sık Internacional ile anılırken, Valencia ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, Internacional'in Fenerbahçe'ye Valencia transferi için yaptığı teklifi duyurdu. İşte o rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 18:50
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Türkiye Kupası galibiyetiyle moral depolayan sarı-lacivertliler, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Enner Valencia geliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Fenerbahçe'deki üçüncü sezonunu geçiren Ekvadorlu yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 30 gol kaydederek takımını sırtlayan isim oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun birçok talibi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Valencia, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili konuşmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Ekvadorlu forvet, "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Fenerbahçe'de gollerine devam eden Enner Valencia'nın adı sık sık Internacional ile anılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Tecrübeli futbolcuyla öz sözleşme yaptığı iddia edilen Brezilya kulübü, Valencia için Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

1.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Brezilya basını, Internacional'in Enner Valencia'yı sezon sonuna kadar beklemeden kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Futebolizei'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEZSE...

Haberde ayrıca Valencia'nın Fenerbahçe'den gelen sözleşme uzatma teklifini kabul etmemesi halinde 1 Temmuz'dan itibaren Internacional forması giyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 30 gol ve 5 asist kaydederek 35 gole doğrudan katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Enner Valencia...

İşte o haber...

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