Tarama sürüyor

Sarı lacivertli ekibin scoutları, sadece genç oyuncuları değil, kontratı sezon sonu bitecek olan veya son senesine giren yıldızları da listeliyor. Aralarından kulüp yapısına uygun, forma satışını patlatacak, sahaya çıkınca da golleri sıralayacak olanlar tercih edilecek.
Sarı lacivertli ekibin scoutları, sadece genç oyuncuları değil, kontratı sezon sonu bitecek olan veya son senesine giren yıldızları da listeliyor. Aralarından kulüp yapısına uygun, forma satışını patlatacak, sahaya çıkınca da golleri sıralayacak olanlar tercih edilecek.