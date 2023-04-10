İşte Karagümrük Fenerbahçe maçında sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyon!

Fenerbahçe'nin Karagümrük'e konuk olduğu Süper Lig 28. hafta maçının 63. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından sarı lacivertli oyuncular penaltı bekledi ancak itirazlar sonuçsuz kaldı.

Ceza sahası içinde kalenin solunda kalan bölümde topla buluşan Enner Valencia, topu Dresevic'in yanından geçirmek isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarıyla incelemeyi bekledi ancak,. VAR hakemi Emre Malok'un incelemesi sonrası devam kararı çıktı.

Bu kararın ardından Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi hakeme tepki gösterdi.

İşte o müdahale...

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...