Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede sarı lacivertliler rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Zajc ve 78'da Szalai kaydetti. Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 24. dakikada Ozdoev'in ayağından geldi.

Bu maçın ardından Fenerbahçe ligde 57 puanla 2. sıraya yerleşti. Fatih Karagümrük ise 34 puanla 9. sırada bulunuyor. Fenerbahçe haftaya Süper Lig'de sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.



23'üncü dakikada Emre Mor'un ara pasında rakibe çarpan topla buluşan İrfan Can, ceza sahası içinde kaleci Batuhan ile karşı karşıya kaldı. Valencia da aynı topa koşunca İrfan Can istediği vuruşu yapamadı. Kaleci Batuhan'dan dönen topla Serdar Dursun buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak kalecide kaldı.



24'üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Colley'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Altay, topa sahip olamadı. Dönen topla ceza sahası içinde buluşan Ozdoev'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



45+5'inci dakikada Dresevic'in geri pasında topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Batuhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak İsmail'e çarparak auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.



49'uncu dakikada savunma arkasına sarkan Colley'in ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağa 2 hamlede sahip oldu.



51'inci dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Valencia'nın vuruşunda savunmadan dönen topla Zajc buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



56'ncı dakikada sol kanatta savunma arkasına sarkan Borini'nin rakiplerini geçerek kaleci Altay ile karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



63'üncü dakikada Valencia, ceza sahası içinde Dresavicin müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonun devamında topla buluşan Pedro meşin yuvarlağı Arda Güler'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda ceza sahası içindeki Rossi'nin dokunamadığı meşin yuvarlak dışarı gitti.



71'inci dakikada Arda Güler'in vuruşunda kaleci Batuhan'dan dönen topla ceza sahası içinde Pedro buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



72'nci dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşan Colley'in ceza sahası içinden vuruşunda savunmadan dönen topla Shukurov buluştu. Bu oyuncunu vuruşunda Fenerbahçe savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



78'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Arda Güler'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

FERDİ KADIOĞLU CEZALI



Fenerbahçe'de sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu, cezalı duruma düştü. Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin 42'ni dakikasında Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü. Ceza sınırında yer alan Ferdi, ligin 29'uncu haftasında oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.