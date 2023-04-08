Haberler Fenerbahçe Arao: Özür dilerim

Arao: Özür dilerim

Willian Arao, Jesus'u Brezilya basınına övmüş Kayseri maçında taraftarların yuhalamasına maruz kalmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Arao: Özür dilerim

Willian Arao, Jesus'u Brezilya basınına övmüş Kayseri maçında taraftarların yuhalamasına maruz kalmıştı. Sarı lacivertli futbolcu yanlış anlaşıldığını belirtip "Hafta içerisinde ben bir röportaj vermiştim. Sözlerimin yanlış anlaşıldığını görüyorum. Bana bir soru sorulduğu için cevap verdim. 'Eğer hoca Brezilya milli takımına giderce sence nasıl olur?' dedi. Ben de giderse onlar için iyi bir tercih olur, dedim ama benim en büyük hayalim kendisinin ve benim burada yıllar boyunca birlikte çalışmamız, kupalar kazanmamız. Bu sene de ligi ve kupayı almak istiyoruz. Sözlerim kesinlikle yanlış anlaşıldı. Özür dilerim" şeklinde konuştu.

YÖNETİM PARA CEZASI KESTİ

Bu arada Fenerbahçe yönetimi Brezilya basınına kulüpten izin almadan konuştuğu gerekçesiyle Arao'ya ciddi bir para cezası kesti. Brezilyalı ön liberoya kulüp iç disiplin talimatı gereği 25 bin euro para cezası kesildi. Nisan ayı alacağından tahsil edilecek.

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