FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

Fenerbahçe'de Arda Güler gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de Arda Güler gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin gözbebeği konumundaki genç oyuncu, sahada sergilediği yeteneğiyle parmak ısırtıyor.
Son olarak Beşiktaş derbisinde sahaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, verdiği katkıyla göze girmeyi başarsa da mağlubiyeti engelleyemedi.
18 yaşındaki oyuncu, özgüveni ve kalitesiyle transferin de gözdesi konumuna geldi.
Avrupa'nın dev kulüpleri Arda Güler'i listesine almış durumda.
Genç yıldız, yükselen grafiğiyle Avrupa basınının da dikkatini çekmeye devam ediyor.
Akşam'ın İspanyol basınından derlediği haberde 18 yaşındaki yetenek için şu yorumlar yapıldı: "Arda Güler egzotik bir yetenek. Bu yaz Türkiye'den ayrılıp ayrılmayacağını görmek için bekleyeceğiz."
"Ama her şey genç Arda'yı Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde göreceğimizi gösteriyor. Zaten sırtında '10' numarası ve kramponlarında bir ton yetenek var."
4 DEV PEŞİNDE!
"Barcelona, Paris Saint-Germain, Napoli ve Tottenham, 18'lik genç yeteneği yakından takip ediyor."
"Arda'nın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor."
"Arda Güler bu sezon oynadığı 22 maçta; 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi."
"Genç yeteneğin güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor."