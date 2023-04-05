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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Arda Güler formunu artırmaya devam ediyor. Genç oyuncu sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İspanyol basını, Arda Güler'in peşindeki 4 dev kulübü duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 09:41
FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

Fenerbahçe'de Arda Güler gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

Sarı-lacivertlilerin gözbebeği konumundaki genç oyuncu, sahada sergilediği yeteneğiyle parmak ısırtıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

Son olarak Beşiktaş derbisinde sahaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, verdiği katkıyla göze girmeyi başarsa da mağlubiyeti engelleyemedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

18 yaşındaki oyuncu, özgüveni ve kalitesiyle transferin de gözdesi konumuna geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

Avrupa'nın dev kulüpleri Arda Güler'i listesine almış durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

Genç yıldız, yükselen grafiğiyle Avrupa basınının da dikkatini çekmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

Akşam'ın İspanyol basınından derlediği haberde 18 yaşındaki yetenek için şu yorumlar yapıldı: "Arda Güler egzotik bir yetenek. Bu yaz Türkiye'den ayrılıp ayrılmayacağını görmek için bekleyeceğiz."

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

"Ama her şey genç Arda'yı Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde göreceğimizi gösteriyor. Zaten sırtında '10' numarası ve kramponlarında bir ton yetenek var."

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

4 DEV PEŞİNDE!
"Barcelona, Paris Saint-Germain, Napoli ve Tottenham, 18'lik genç yeteneği yakından takip ediyor."

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

"Arda'nın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor."

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

"Arda Güler bu sezon oynadığı 22 maçta; 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi."

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Arda Güler bombası! Böyle duyurdular

"Genç yeteneğin güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor."

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