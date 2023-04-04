Kupaya döndüler

Beşiktaş karşısında skandal bir yenilgi alan Fenerbahçe bu mücadelenin izlerini silmek için rotasını Türkiye Kupası'na çevirdi. Sarılacivertli futbolcular, derbi yenilgisi sebebiyle bir hayli moralsiz. Ancak hedefleri Kayserispor'u mağlup ederek yarı finale yükselmek.
Beşiktaşkarşısında skandal bir yenilgi alan Fenerbahçe bu mücadelenin izlerini silmek için rotasını Türkiye Kupası'na çevirdi. Sarılacivertli futbolcular, derbi yenilgisi sebebiyle bir hayli moralsiz. Ancak hedefleri Kayserispor'u mağlup ederek yarı finale yükselmek.