Kafaya koydu

Fenerbahçe'de istediği süreleri alamayan Serdar Dursun sezon sonunda kulüpten ayrılmayı düşünüyor. Tecrübeli futbolcuya Almanya ve Polonya'dan ciddi teklifler var. Menajeriyle konuşan Serdar'ın ayrılığı kafasına koyduğu belirtildi. Fenerbahçe formasıyla 57 maçta 18 gol attı, 6 asist yaptı.
Fenerbahçe'de istediği süreleri alamayan Serdar Dursun sezon sonunda kulüpten ayrılmayı düşünüyor. Tecrübeli futbolcuya Almanya ve Polonya'dan ciddi teklifler var. Menajeriyle konuşan Serdar'ın ayrılığı kafasına koyduğu belirtildi. Fenerbahçe formasıyla 57 maçta 18 gol attı, 6 asist yaptı.