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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Artur, imzayı attı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 09:56
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

Sarı-lacivertli takımın gündemindeki isimden kötü haber geldi. Yıldız futbolcu imzayı attı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

Fenerbahçe Brezilya ekibi RB Bragantino'nun formasını terleten 25 yaşındaki sağ kanat Artur ile yakından ilgileniyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

Ancak Palmeiras elini çabuk tuttu. Brezilya'nın güçlü ekibi, Artur'u ikna etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

Kulüp, yıldız futbolcuyla 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

Palmeiras bu transfer için Bragantino'ya 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

Fenerbahçe'nin haricinde Al-Rayyan da oyuncunun peşindeydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

Bu sezon 16 karşılaşmada görev alan Artur, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

ARTUR GUIMARAES KİMDİR?

15 Şubat 1998 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Ceara altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

Daha sonra Palmeiras'ın altyapısına transfer oldu. 16 Ocak 2020'de Palmeiras'tan Bragantino'ya 6 milyon euro'ya giden Artur, 8 milyon euro'ya eski takımına döndü.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

25 yaşındaki Artur, forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

Brezilyalı futbolcu, on numara ve sol kanat mevkilerinde de oynayabiliyor.

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