TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Sarı-lacivertli takımın gündemindeki isimden kötü haber geldi. Yıldız futbolcu imzayı attı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Brezilya ekibi RB Bragantino'nun formasını terleten 25 yaşındaki sağ kanat Artur ile yakından ilgileniyordu.
Ancak Palmeiras elini çabuk tuttu. Brezilya'nın güçlü ekibi, Artur'u ikna etti.
Kulüp, yıldız futbolcuyla 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.
Palmeiras bu transfer için Bragantino'ya 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'nin haricinde Al-Rayyan da oyuncunun peşindeydi.
Bu sezon 16 karşılaşmada görev alan Artur, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
ARTUR GUIMARAES KİMDİR?
15 Şubat 1998 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Ceara altyapısında başladı.
Daha sonra Palmeiras'ın altyapısına transfer oldu. 16 Ocak 2020'de Palmeiras'tan Bragantino'ya 6 milyon euro'ya giden Artur, 8 milyon euro'ya eski takımına döndü.
25 yaşındaki Artur, forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Brezilyalı futbolcu, on numara ve sol kanat mevkilerinde de oynayabiliyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...