Kürekte de Fenerbahçe

Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası'nı, hem kadınlar hem de erkeklerde Fenerbahçe Kulübü kazandı. Kadınlarda 560 puan toplayan Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray 218 puanla ikinci sırayı aldı. Fenerbahçe erkeklerde de 800 puanla kupayı kaldırdı.
DenizcilikTürkiye Kürek Şampiyonası'nı, hem kadınlar hem de erkeklerde Fenerbahçe Kulübü kazandı. Kadınlarda 560 puan toplayan Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray 218 puanla ikinci sırayı aldı. Fenerbahçe erkeklerde de 800 puanla kupayı kaldırdı.