Sarı lacivertli ekibin kaptanı Altay Bayındır, kulüp televizyonuna konuştu. Genç kaleci "Bizim için her maç aynı. Her maç final niteliğinde. Derbinin havası farklı ama bizim için her maç aynı önemde. Bizim için en alt sırada oynayan takım ya da en üst sırada olan takım ya da orta sıradaki takımın birbirinden farkı olmaz. Bu seviyede oynanan her maç iyi konsantre olunması, iyi odaklanılması gereken düzeydeler. Biz de bunu yapıyoruz. Evimizde kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"HAVAMIZ ÇOK İYİ"

"Kazanmak çok önemli. Kazanınca özgüvenin artıyor, takımın mutluluğu artıyor. Bir sonraki maça bakış açısı değişiyor. Çok iyi bir havadayız. Takım içinde herkes mutlu, neşeli, pozitif. Takımda arkadaşlık çok iyi seviyede. Birbirimizle sürekli konuşuyoruz. Bu maçta ve sonrasında elimizden geleni son ana kadar yapacağız, birlikte mücadelemizi devam ettireceğiz. İnşallah sonu güzel olur. Taraftarımızla birlikte sonuna kadar savaşacağız. Onların enerjisi bize yansıyor"

"Her maçta bir hazırlığım tabii ki oluyor. Maçtan önce, toplantıdan önce maçı sürekli düşünürüm, sürekli maçı oynarım neler olabilir diye. Maç anında sahaya çıktığın zaman dışarıdan bazı kolay gözüken şeyler saha içinde bambaşka olabiliyor. Bazen istediğin gibi gitmeyebiliyor, bazen geri düşebiliyorsun ya da öne geçtiğinde onu korumak… Mental güç gerek"

"Derbi maçlarının enerjisi farklı oluyor. Tabii getirisi de. Bu maçları kazanınca kendini iyi hissedersin, özgüvenin artar. Rehavete kapılmamak gerek. İyi bir gidişat yakaladık. Bunu sürdürmemiz gerekiyor"

"Maçları maçtan önce oynarım, düşünürüm. Hatta yazarım. Evde de kalın bir dosyam vardır, bütün maçların tarihlerinin yer aldığı. Zaten rakip takımın sistemiyle alakalı hep izliyoruz neler yaptıklarını, oyun sistemlerini. Bu tarz hazırlıklarım var"