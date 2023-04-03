Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı mücadeleyi 4-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golünü ise penaltıdan Enner Valencia kaydetti. Valencia öte yandan bir penaltı atışından da yararlanamadı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe 54 puanda kaldı.
Sarı-lacivertliler derbi hezimeti sonrası takıma büyük bir neşter atmaya hazırlanıyor.
Jesus yönetiminde büyük umutlarla başlanan sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu.
Fenerbahçe'de tam 6 ayrılık kapıda.
İşte Akşam'ın haberine göre; sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak 6 isim...
EZGJAN ALIOSKI
Fenerbahçe'de ayrılığına kesin gözüyle bakılan ilk isim Ezgjan Alioski.
Sezon başında kiralanan futbolcu uzun süredir gözden çıkarılmış durumda.
Fenerbahçe'nin Ezgjan Alioski üzerinde herhangi bir tasarrufu bulunmuyor.
Deneyimli sol bek sezon sonunda takımdan ayrılacak.
GUSTAVO HENRIQUE
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağındaki isimlerden olan Gustavo Henrique de takıma veda edecek.
Bonservisi alınacakken sağlık raporları neticesinde kiralanan Brezilyalı stoper ülkesine dönecek.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT
Fenerbahçe'de bir sonraki ayrılık İrfan Can Eğribayat ile yaşanacak.
Sarı-lacivertliler Göztepe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı kaleciyle devam etmeyecek.
İrfan Can Eğribayat sezon sonunda İzmir ekibine dönecek.
NAZIM SANGARE
Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan bir diğer isim ise Nazım Sangare.
Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle adeta unutulan Nazım Sangare de 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'de olmayacak.
JOAO PEDRO
Fenerbahçe'nin sezon başında 4,68 milyon Euro gibi ciddi bir rakama transfer ettiği Joao Pedro da planlar arasında yok.
Yaşadığı sakatlıktan döndükten sonra fiziksel olarak tel tel dökülen tecrübeli forvet, son olarak derbide büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Bu performansıyla Joao Pedro'yu bonservisiyle gönderemeyeceğinin farkında olan Fenerbahçe, İtalya'dan talipleri olan oyuncuyu Serie A'ya kiralayabilir.
SERDAR DURSUN
Kanarya'da topun ağzında olan diğer isim Serdar Dursun. Ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen deneyimli forvet sürpriz şekilde takımda kalmıştı.
Almanya'ya dönmek isteyen ve Süper Lig'deki taliplerini reddeden Serdar Dursun'un sezon sonunda ayrılığı bekleniyor.