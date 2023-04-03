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Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a karşı ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, 6 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 13:02
Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı mücadeleyi 4-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar kaydetti.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Fenerbahçe'nin tek golünü ise penaltıdan Enner Valencia kaydetti. Valencia öte yandan bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Beşiktaş bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe 54 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Sarı-lacivertliler derbi hezimeti sonrası takıma büyük bir neşter atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Jesus yönetiminde büyük umutlarla başlanan sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Fenerbahçe'de tam 6 ayrılık kapıda.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

İşte Akşam'ın haberine göre; sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak 6 isim...

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

EZGJAN ALIOSKI

Fenerbahçe'de ayrılığına kesin gözüyle bakılan ilk isim Ezgjan Alioski.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Sezon başında kiralanan futbolcu uzun süredir gözden çıkarılmış durumda.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Fenerbahçe'nin Ezgjan Alioski üzerinde herhangi bir tasarrufu bulunmuyor.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Deneyimli sol bek sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

GUSTAVO HENRIQUE

Fenerbahçe'de eleştirilerin odağındaki isimlerden olan Gustavo Henrique de takıma veda edecek.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Bonservisi alınacakken sağlık raporları neticesinde kiralanan Brezilyalı stoper ülkesine dönecek.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Fenerbahçe'de bir sonraki ayrılık İrfan Can Eğribayat ile yaşanacak.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Sarı-lacivertliler Göztepe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı kaleciyle devam etmeyecek.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

İrfan Can Eğribayat sezon sonunda İzmir ekibine dönecek.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

NAZIM SANGARE

Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan bir diğer isim ise Nazım Sangare.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle adeta unutulan Nazım Sangare de 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'de olmayacak.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

JOAO PEDRO

Fenerbahçe'nin sezon başında 4,68 milyon Euro gibi ciddi bir rakama transfer ettiği Joao Pedro da planlar arasında yok.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Yaşadığı sakatlıktan döndükten sonra fiziksel olarak tel tel dökülen tecrübeli forvet, son olarak derbide büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Bu performansıyla Joao Pedro'yu bonservisiyle gönderemeyeceğinin farkında olan Fenerbahçe, İtalya'dan talipleri olan oyuncuyu Serie A'ya kiralayabilir.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

SERDAR DURSUN

Kanarya'da topun ağzında olan diğer isim Serdar Dursun. Ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen deneyimli forvet sürpriz şekilde takımda kalmıştı.

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Beşiktaş derbisi sonrası biletleri kesildi

Almanya'ya dönmek isteyen ve Süper Lig'deki taliplerini reddeden Serdar Dursun'un sezon sonunda ayrılığı bekleniyor.

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