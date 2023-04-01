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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu zorlu derbi mücadelesi tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Önemli takımların scout'larının derbiye gelerek o ismi izleyeceği ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 10:51
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

Zorlu mücadele Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

Bu arada bu mücadeleye birçok önemli kulüp de scout yollayacak. İşte derbide izlenecek isim...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

Özellikle son iki sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, yarın Ülker Stadyumu'nda oyananacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde scout ekiplerinin takibinde olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

Takvim'de yer alan habere göre Ferdi Kadıoğlu ile Ajax, Napoli ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüpler ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 35 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı. Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 9 maça çıktı.

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