FENERBAHÇE HABERLERİ - Ülker Stadyumu'na scout akını! O ismi izleyecekler

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.
Zorlu mücadele Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.
Bu arada bu mücadeleye birçok önemli kulüp de scout yollayacak. İşte derbide izlenecek isim...
Özellikle son iki sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, yarın Ülker Stadyumu'nda oyananacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde scout ekiplerinin takibinde olacak.
Takvim'de yer alan habere göre Ferdi Kadıoğlu ile Ajax, Napoli ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüpler ilgileniyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 35 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı. Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.
2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi.
2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.
1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 9 maça çıktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro...