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Bravo Fenerbahçe

Sarı lacivertli kulüp örnek bir karara imza attı. Sevilla sınavında sahaya yabancı madde atan 7 holiganı süresiz olarak men etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 06:50
Bravo Fenerbahçe

Fenerbahçe dün örnek bir karara imza attı. Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının ikinci yarısında sahaya yabancı maddeler atan taraftarlar hakkında verdiği kararı açıkladı. Maçı sekteye uğratan 7 kişinin süresiz olarak maçlardan men edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün bu konu ile ilgili bizzat tespit ettiği 7 kişinin süresiz olarak stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz" denildi. Ayrıca "Önümüzdeki dönemde müsabaka ya da eylem ayırt etmeksizin kanun, talimat, tedbirler ve tüm ikazlara rağmen yapılacak eylemlere ilişkin verilecek seyirden yasaklama kararlarına ilave olarak kulübümüzün maddi olarak uğrayacağı zararların da ilgili şahıslardan tazmini dahil her türlü adımın da gündemimizde olduğunu vurgulamak istiyoruz" bilgisi paylaşıldı.

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