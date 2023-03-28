Cesar’dan yalanlama

Portekiz basınında, Brezilya Futbol Federasyonu adına çalışan eski kaleci Julio Cesar'ın Milli Takım'ın başına geçmesi için Jorge Jesus ile Lizbon'da buluştuğu ve arabuluculuk yaptığı haberleri yer aldı. Julio Cesar "Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir temsilcisi olarak, Lizbon'a Jorge Jesus'la görüşmek için geldiğim yönündeki haberler doğru değil. Ben yıllardır Lizbon'da yaşıyorum ve federasyondan kimse benden bu yönde bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmamıştır" diyerek yalanladı.
Portekiz basınında, Brezilya Futbol Federasyonu adına çalışan eski kaleci Julio Cesar'ın Milli Takım'ın başına geçmesi için Jorge Jesus ile Lizbon'da buluştuğu ve arabuluculuk yaptığı haberleri yer aldı. Julio Cesar "Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir temsilcisi olarak, Lizbon'a Jorge Jesus'la görüşmek için geldiğim yönündeki haberler doğru değil. Ben yıllardır Lizbon'da yaşıyorum ve federasyondan kimse benden bu yönde bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmamıştır" diyerek yalanladı.