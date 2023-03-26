Derbi için sabırsızım

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, hem milli ara sonrası Beşiktaş derbisi hem de şampiyonluğa dair açıklamalar yaptı. 30 yaşındaki oyuncu "Genel atmosferimiz çok iyi. Birçok arkadaşımız milli takımlarda. Hepimizin ortak hedefi maç kazanmak. Her şeyi beraber başarıyoruz. Beşiktaş derbisini de sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı. "Sezonu tabii ki şampiyon olarak bitirmek istiyoruz, tüm çalışmalarımızı buna inanarak yapıyoruz" diyen Henrique, "Beşiktaş maçı da bu engellerden biri. Kendi sahamızda taraftarımızın desteğiyle 3 puandan başka sonuç düşünmüyoruz. Sahaya kim çıkarsa en iyisini yapacaktır. Galibiyetten başka sonuç istemiyoruz" şeklinde konuştu.

MÜTHİŞ DESTEĞE DEVAM EDİN

Taraftarlara da ayrı parantez açan Henrique "Futbolcular olarak bizim için yaratılan atmosferden çok memnunuz. Taraftarlarımızdan sezonun sonuna kadar sergiledikleri müthiş desteğe devam etmelerini istiyoruz" dedi.

