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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Enner Valencia müjdesi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı bulunan Ekvadorlu golcüden iyi haber geldi. Yıldız oyuncu derbi öncesi antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:54 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 19:05
Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Enner Valencia müjdesi!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

ENNER VALENCIA TAKIMLA ÇALIŞTI!
Alanyaspor maçında dizinden sorun yaşayan Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi. Ekvadorlu golcü, Beşiktaş derbisi öncesi antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

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