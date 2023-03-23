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Taktik çalıştılar

Kanarya, lige verilen milli takım arasında hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadığı idmanda 19 yaş altı takımının oyuncuları yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
Taktik çalıştılar
Kanarya, lige verilen milli takım arasında hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadığı idmanda 19 yaş altı takımının oyuncuları yer aldı.
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