Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (2) ve Emre Mor kaydetti.
Akdeniz ekibinin tek golüyse Efthymios Koulouris'ten geldi.
Ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı hatasız kapatan Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı maçta üç futbolcusunu sakatlığa kurban verdi.
Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde, Akdeniz temsilcisiyle oynanan maçta sakatlık geçirdi.
Fenerbahçe, üç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, Joshua King'in hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwalde'nin aşil tendinopatisi, Enner Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması sebebiyle tedavi edildiğini açıkladı.
King'in 2 hafta sonra sahalara döneceği öğrenilirken, Valencia ve Oosterwolde'nin dönüşlerinin 4-5 hafta sürebileceği belirtildi.
Alanya maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
'Aşil tendinopatisi' teşhisi konulan genç futbolcunun sakatlığının aynısını Radamel Falcao da Galatasaray'da yaşamıştı.
Kolombiyalı golcü, aşil tendinopatisi sakatlığı nedeniyle çok sayıda maç kaçırmıştı.
21 yaşındaki oyuncunun tedavisi yoğun şekilde devam ediyor.
Jayden Oosterwolde, ocak ayında 6 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Hollandalı sol bek, 2'si Süper Lig'i 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 maçta süre aldı.
21 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.