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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, yeni transferi Jayden Oosterwolde'yi sakatlığa kurban vermişti. 'Aşil tendinopatisi' teşhisi konulan Hollandalı futbolcunun bir süre sahalardan uzak kalması beklenirken, sakatlıktaki Radamel Falcao detayı dikkat çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 09:19
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (2) ve Emre Mor kaydetti.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Akdeniz ekibinin tek golüyse Efthymios Koulouris'ten geldi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı hatasız kapatan Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı maçta üç futbolcusunu sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde, Akdeniz temsilcisiyle oynanan maçta sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Fenerbahçe, üç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Sarı-lacivertli kulüp, Joshua King'in hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwalde'nin aşil tendinopatisi, Enner Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması sebebiyle tedavi edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

King'in 2 hafta sonra sahalara döneceği öğrenilirken, Valencia ve Oosterwolde'nin dönüşlerinin 4-5 hafta sürebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Alanya maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

'Aşil tendinopatisi' teşhisi konulan genç futbolcunun sakatlığının aynısını Radamel Falcao da Galatasaray'da yaşamıştı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Kolombiyalı golcü, aşil tendinopatisi sakatlığı nedeniyle çok sayıda maç kaçırmıştı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

21 yaşındaki oyuncunun tedavisi yoğun şekilde devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Jayden Oosterwolde, ocak ayında 6 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde korkusu! Sakatlıkta Falcao detayı

Hollandalı sol bek, 2'si Süper Lig'i 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 maçta süre aldı.

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