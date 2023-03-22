Ülkesine gidiyor

Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, Zenit maçı sonrası 3 gün izinli oldukları bölümde Portekiz'e gidecek. Deneyimli çalıştırıcı kısa tatili ülkesinde geçirecek. Ardından kolları sıvayarak kurmaylarıyla birlikte Beşiktaş analizlerini yapacak. Bunları öğrencilerine aktaracak.
Kanarya'dateknik direktör Jorge Jesus, Zenit maçı sonrası 3 gün izinli oldukları bölümde Portekiz'e gidecek. Deneyimli çalıştırıcı kısa tatili ülkesinde geçirecek. Ardından kolları sıvayarak kurmaylarıyla birlikte Beşiktaş analizlerini yapacak. Bunları öğrencilerine aktaracak.