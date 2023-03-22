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Piyango vurdu

Mergim Berisha sezon başında beğenilmediği için Augsburg'a kiralanmıştı. Performansıyla Almanların A Milli Takımı'na kadar yükselen başarılı forvet oyuncusu, Augsburg'da kalacak gibi... Alman temsilcisi, 4.5 milyon euro'luk satın alma bedeli üzerinden bir pazarlık yaparak Berisha'yı tutmayı planlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Piyango vurdu
Mergim Berisha sezon başında beğenilmediği için Augsburg'a kiralanmıştı. Performansıyla Almanların A Milli Takımı'na kadar yükselen başarılı forvet oyuncusu, Augsburg'da kalacak gibi... Alman temsilcisi, 4.5 milyon euro'luk satın alma bedeli üzerinden bir pazarlık yaparak Berisha'yı tutmayı planlıyor.
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