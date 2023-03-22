Piyango vurdu

Mergim Berisha sezon başında beğenilmediği için Augsburg'a kiralanmıştı. Performansıyla Almanların A Milli Takımı'na kadar yükselen başarılı forvet oyuncusu, Augsburg'da kalacak gibi... Alman temsilcisi, 4.5 milyon euro'luk satın alma bedeli üzerinden bir pazarlık yaparak Berisha'yı tutmayı planlıyor.
Mergim Berisha sezon başında beğenilmediği için Augsburg'a kiralanmıştı. Performansıyla Almanların A Milli Takımı'na kadar yükselen başarılı forvet oyuncusu, Augsburg'da kalacak gibi... Alman temsilcisi, 4.5 milyon euro'luk satın alma bedeli üzerinden bir pazarlık yaparak Berisha'yı tutmayı planlıyor.