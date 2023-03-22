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Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı isimlerden biri de Bruma olmuştu. PSV'den zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Portekizli oyuncu, Braga'ya kiralanmıştı. Portekiz ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 16:23
Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, birçok transfere imza atmıştı.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamın isteği doğrultusunda PSV forması giyen Bruma'yı kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Kanarya, zorunlu satın alma opsiyonunu kullandığı 28 yaşındaki futbolcuyla 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Fenerbahçe, Portekizli futbolcunun transferi için PSV'ye 4.25 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Bruma, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 1 maçta süre almasının ardından Braga'ya kiralanmıştı.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Deneyimli futbolcu, Portekiz kariyerine sansasyonel bir giriş yapsa da oyuncuyla ilgili kesin karar verildi.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

SEZON SONUNDA FENERBAHÇE'YE DÖNECEK

Akşam'ın haberine göre, Bruma sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Fenerbahçe 4,25 milyon Euro'ya transfer ettiği Bruma'dan kurtulmanın yollarını ararken, Portekiz'den gelen bu haberle tüm planlar altüst oldu.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Jesus'un planları arasında yer almayan oyuncu, yeni sezon öncesi sarı-lacivertlilere geri dönecek.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Fenerbahçe'de sezon sonunda Jesus ile yolların ayrılması beklenirken, Bruma yeni gelecek teknik direktörün gözüne girip forma rekabetine girecek.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Fenerbahçe'ye transfer olduktan kısa süre sonra ağır bir sakatlık geçiren Bruma'nın lisansı iptal edilmiş ve oyuncu devre arasına kadar forma şansı bulamamıştı.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Bruma bu sezon toplam 15 maçta süre aldı.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Portekizli futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Bruma bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Gaziantepspor (kiralık) formalarını da terletmişti.

Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

28 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında 15 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan RB Leipzig'e transfer olmuştu.

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