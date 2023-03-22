Fenerbahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, birçok transfere imza atmıştı.
Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, birçok transfere imza atmıştı.
Sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamın isteği doğrultusunda PSV forması giyen Bruma'yı kadrosuna katmıştı.
Kanarya, zorunlu satın alma opsiyonunu kullandığı 28 yaşındaki futbolcuyla 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Portekizli futbolcunun transferi için PSV'ye 4.25 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Bruma, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 1 maçta süre almasının ardından Braga'ya kiralanmıştı.
Deneyimli futbolcu, Portekiz kariyerine sansasyonel bir giriş yapsa da oyuncuyla ilgili kesin karar verildi.
SEZON SONUNDA FENERBAHÇE'YE DÖNECEK
Akşam'ın haberine göre, Bruma sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.
Fenerbahçe 4,25 milyon Euro'ya transfer ettiği Bruma'dan kurtulmanın yollarını ararken, Portekiz'den gelen bu haberle tüm planlar altüst oldu.
Jesus'un planları arasında yer almayan oyuncu, yeni sezon öncesi sarı-lacivertlilere geri dönecek.
Fenerbahçe'de sezon sonunda Jesus ile yolların ayrılması beklenirken, Bruma yeni gelecek teknik direktörün gözüne girip forma rekabetine girecek.
Fenerbahçe'ye transfer olduktan kısa süre sonra ağır bir sakatlık geçiren Bruma'nın lisansı iptal edilmiş ve oyuncu devre arasına kadar forma şansı bulamamıştı.
Bruma bu sezon toplam 15 maçta süre aldı.
Portekizli futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Bruma bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Gaziantepspor (kiralık) formalarını da terletmişti.
28 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında 15 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan RB Leipzig'e transfer olmuştu.
Bruma'nın Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon Euro.