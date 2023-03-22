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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın paylaşımına cevap geldi. Sarı-laciverliler, "VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 17:45 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 17:55
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın paylaşımına yanıt geldi.

VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz. Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz.

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