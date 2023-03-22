Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap geldi!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın paylaşımına yanıt geldi.



VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz. Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz.

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