Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli takım arasında hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İdmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.

Sarı-lacivertliler, perşembe günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da Zenit ile özel maçta karşılaşacak.

