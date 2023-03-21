Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Lucas Moura'yı da gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi Brezilyalı yıldızın transferi için girişimde bulunacağı iddia edilirken, 30 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte Moura'nın yeni adresi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 15:38
TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yaptığı üç takviyeyle kadrosunu güçlendirmişti.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertliler, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Kanarya, deneyimli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda sol bek bölgesini de güçlendiren Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Barcelona'dan da transfer gerçekleştiren Fenerbahçe, Katalan ekibinin B takımında forma giyen genç futbolcu Emre Demir ile 4.5 yıllık mukavele yaparak oyuncuyu Samsunspor'a kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Hakim Ziyech ile birlikte Lucas Moura'yı da gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Ancak yönetim, Brezilyalı futbolcunun transferinde istediği sonucu alamamıştı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Transfer, deneyimli futbolcunun 10 milyon Euro'luk yıllık ücret talebine takılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de Lucas Moura defteri kapanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Lucas Moura'nın Tottenham'dan ayrılması kesinleşirken, Brezilyalı futbolcuya ülkesinden de 2 talip çıktı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Sao Paulo ve Palmeiras 30 yaşındaki yıldızı transfer etmek istese de iki kulüp de oyuncunun astronomik maliyetinin altına girmekten vazgeçmişti.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan'dan da talipleri olan ancak Arap Yarımadası'nı düşünmeyen Lucas Moura'ya İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

NEWCASTLE UNITED YOLCUSU

Harika bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi bileti için iddialı konumda olan Newcastle United, Lucas Moura ile prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Lucas Moura ile maaş pazarlığında oyuncunun talep ettiği 10 milyon Euro'ya yakın bir bedelde anlaşma sağlandığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Akşam'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre, sürpriz bir gelişme yaşanmaması durumunda Brezilyalı futbolcunun yeni sezonda Newcastle United forması giyeceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Lucas Moura, bu sezon Tottenham formasıyla 15 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Brezilyalı futbolcunun Premier Lig'de gol ve asist katkısı bulunmuyor.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Tottenham'ın U21 takımıyla Premier Lig 2'de bir maça çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Lucas Moura'nın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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