TRANSFER HABERİ - Lucas Moura'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yaptığı üç takviyeyle kadrosunu güçlendirmişti.
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yaptığı üç takviyeyle kadrosunu güçlendirmişti.
Sarı-lacivertliler, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin'i renklerine bağladı.
Kanarya, deneyimli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda sol bek bölgesini de güçlendiren Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Barcelona'dan da transfer gerçekleştiren Fenerbahçe, Katalan ekibinin B takımında forma giyen genç futbolcu Emre Demir ile 4.5 yıllık mukavele yaparak oyuncuyu Samsunspor'a kiraladı.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Hakim Ziyech ile birlikte Lucas Moura'yı da gündemine almıştı.
Ancak yönetim, Brezilyalı futbolcunun transferinde istediği sonucu alamamıştı.
Transfer, deneyimli futbolcunun 10 milyon Euro'luk yıllık ücret talebine takılmıştı.
Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de Lucas Moura defteri kapanmıştı.
Lucas Moura'nın Tottenham'dan ayrılması kesinleşirken, Brezilyalı futbolcuya ülkesinden de 2 talip çıktı.
Sao Paulo ve Palmeiras 30 yaşındaki yıldızı transfer etmek istese de iki kulüp de oyuncunun astronomik maliyetinin altına girmekten vazgeçmişti.
Suudi Arabistan'dan da talipleri olan ancak Arap Yarımadası'nı düşünmeyen Lucas Moura'ya İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.
NEWCASTLE UNITED YOLCUSU
Harika bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi bileti için iddialı konumda olan Newcastle United, Lucas Moura ile prensip anlaşmasına vardı.
Lucas Moura ile maaş pazarlığında oyuncunun talep ettiği 10 milyon Euro'ya yakın bir bedelde anlaşma sağlandığı belirtildi.
Akşam'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre, sürpriz bir gelişme yaşanmaması durumunda Brezilyalı futbolcunun yeni sezonda Newcastle United forması giyeceği kaydedildi.
Lucas Moura, bu sezon Tottenham formasıyla 15 maça çıktı.
Brezilyalı futbolcunun Premier Lig'de gol ve asist katkısı bulunmuyor.
Tottenham'ın U21 takımıyla Premier Lig 2'de bir maça çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol attı.
Lucas Moura'nın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.