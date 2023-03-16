Haberler Fenerbahçe FB SEVILLA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

FB SEVILLA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, İspanya devi Sevilla'yı konuk edecek. Fenerbahçe ile Sevilla, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe 2-0 kaybettiği müsabakanın ardından kazanarak İstanbul'da turu geçmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 15:40
FB SEVILLA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

MICHAEL OLIVER YÖNETECEK!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, evinde İspanya'nın Sevilla ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Deplasmandaki ilk maçta rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle yenilen sarı-lacivertliler, evinde taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmak için yoğun mücadele gösterecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Zajc, Arda, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Lamela, Gil, Mir

PERES VE LINCOLN FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak.



OOSTERWOLDE İLK KEZ

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecek.

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