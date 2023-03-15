Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Sevilla maçı öncesi konuştu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Sevilla'yı konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ve Diego Rossi, perşembe günü oynanacak maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Diego Rossi: "Goller atmak bizim açımızdan önemli olacak. İlk maçtan dolayı 2 gollük bir dezavantajımız var. Dolayısıyla yarınki maçta ofansif oyuncuların rolü önemli olacak. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık."

İSTATİSTİKLER TAKIM OYUNUNUN BİR PARÇASI

"Her oyuncu için gol katkısı yapmak önemlidir. Ama bu sadece benim yaptığım bir şey değil, istatistikler takım oyununun bir parçası."

"Futbolcular her zaman eleştirilebilirler, buna hazır olmanız gerekiyor. Profesyonel olarak işinizi yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Her gün daha iyi olabilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum."

"HALA SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR"

Jorge Jesus: Yarın iyi bir takıma karşı ikinci mücadelemizi vereceğiz. İnanıyoruz ki şansımız devam ediyor. Taraftarımızın desteği çok önemli olacak. Hala söyleyecek sözümüz var.

"İlk maçın ilk yarısında çok güçlü görüntü sergiledik. Ama ikinci yarı taktiksel açıdan bu kadar iyi olmayı sürdüremedik. Rakibimiz 3 pozisyonda 2 gol attı. Ama biz gol atmayı beceremedik. Umarım yarın böyle olmaz ve bulduğumuz pozisyonları değerlendirebiliriz."

"Lincoln bu süreçte çok iyi bir performans sergiledi. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın çok iyi bir performans sergiledi. Sakatlığından dolayı sezon sonuna kadar ondan faydalanamayacağız, bu da Jayden için bir fırsat olabilir."

"Oosterwolde genç bir oyuncu. Onun potansiyeline çok inanıyoruz. Geleli çok olmadı ve buradaki hayata ve takımın fikirlerine adapte olması gerekiyor. Geldiğinde Covid sebebiyle düzenli antrenman yapamadığı bir dönem de oldu."

Jesus'un ses kaydıyla alakalı gelen soruya cevabı şu şekilde oldu:

"Ses kaydımla ilgili sorunun maçla ilgili yok ama cevap vereceğim. Fenerbahçe'de kontratım Mayıs ayında bitiyor ve bu yeni bir durum değil. Bunun dışında söylenecek bir şey yok."

Belirttiğim gibi hala şansımız olduğuna inanıyoruz. Ama ilk maça kıyasla daha zor bir durumun içindeyiz. İşlerimiz biraz daha zor. Riskli oynamamız gerekiyor, ancak bu şekilde turu geçebiliriz."

"ÜST DÜZEY OYUNCULARA SAHİPLER"

"Sevilla takımı gerektiğinde maçın kontrolünü ele alabilen bir takım. Çok fazla tecrübeli ve üst düzey oyuncuları var."

"Biz ilk yarıda üç, dört tane net pozisyona girdik ama gol atamadık. Sevilla gibi kaliteli bir takıma karşı oynadığınız zaman faturanın bedeli de ağır oluyor. Umarım yarın bu şekilde olmaz ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiririz."

"TURU GEÇEBİLİRİZ"

"Bu turu geçebilecek gücümüzün olduğuna inanıyoruz. İlk maça kıyasla işimiz daha zor. Elimizden gelen her şeyi yapmak ve inanmak zorundayız. Riskli oynamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde turu geçebiliriz."