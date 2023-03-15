Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan ses kaydı ve sözleşme açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe sahasında Sevilla'yı konuk edecek. 2-0'ın rövanşında sarı-lacivertliler rakibini geçip çeyrek finale kalmak istiyor. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. "Riskli oynamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde turu geçebiliriz." diyen Portekizli çalıştırıcı, ses kaydıyla ilgili gelen soruya ise, "Ses kaydımla ilgili sorunun maçla ilgisi yok ama cevap vereceğim. Fenerbahçe'de kontratım Mayıs ayında bitiyor ve bu yeni bir durum değil. Bunun dışında söylenecek bir şey yok." şeklinde cevap verdi. İşte açıklamalarının tamamı...