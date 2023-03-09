Haberler Fenerbahçe Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulunan Gürcan Bilgiç, sarı-lacivetli takımın kozunu açıkladı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 09:48
Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Temsilcimiz Fenerbahçe, yeniden Avrupa'da sahne alıyor. Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda, TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Fenerbahçe'de bu müsabaka öncesi kamp kadrosu da belli oldu.

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres dışında UEFA kadrosuna bildirilen isimlerin tamamı İspanya'ya götürüldü.

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç de mücadele öncesi değerlendirmelerini paylaştı ve o noktaya dikkat çekti. İşte Bilgiç'in o açıklamaları...

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

"Herkes Sevilla'nın ligde geçirdiği kötü günlere bakıp, turu çantada keklik görüyor, yanılıyorlar.

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Usta ve tecrübeli oyunculara sahip, kupa kültürü olan bir takım ve seyirciye karşı oynayacak F.Bahçe…

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Jesus'un "Taktik olarak iyi olmalıyız" cümlesinin altını çizmesi de bu yüzden. Biliyor ne ile karşılaşacağını.

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Son PSV maçlarına baktığımızda Sevilla, rakip ceza alanına rahatlıkla giriyor. Ancak rakibe de bu fırsatı veriyor. Kazandığı ve kaybettiği iki maç da dengede geçti.

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Bu noktada F.Bahçe'nin grup klasiğinde yaptığı gibi, "Rakip fark etmez, ben kendi oyunumu oynarım" argümanı, bu maçta çalışmaz.

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Jesus, bütün büyük maçları "üçlü savunma" ile oynadı, muhtemelen yine öyle yapacak. Arda Güler'in maçı, bu değil.

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Rakip eksik kalır, F.Bahçe oyun üstünlüğü sağlar, işte o durumda Arda'nın dakikaları başlar.

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Bu maçların kazanma noktasında 'tecrübe' çok önemli. O yüzden Sevilla favori.

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

F.Bahçeli oyuncular turun, kendi futbol kariyerlerindeki öneminin de farkında. Transfer piyasasının terazisi bu maçlardaki performanslar ile çalışır.

Gürcan Bilgiç'ten Sevilla-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken değerlendirme!

Yani; vitrine çıkıyorlar. Rakibin formsuzluğu kadar, gençlerin vizyonu F.Bahçe'nin silahı olacaktır."

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