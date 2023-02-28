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Fenerbahçe Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 16:35
Fenerbahçe Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda başladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık idmanı yapan futbolcular, ardından saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk idmanının ardından taktik antrenman gerçekleştiren futbolcular, son bölümde ise bireysel çalıştı.

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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