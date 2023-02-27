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Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine birçok isim geliyor. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği iddia edilen Ante Rebic için flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 15:04
Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Sarı lacivertliler 5 Mart'a kadar hücum bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine birçok futbolcu gelmişti.

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

O isimlerden birisi de Ante Rebic'ti.

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Fenerbahçe'nin, Milan'dan ayrılacağı konuşulan 29 yaşındaki yıldız için devreye girdiği kaydedilmişti.

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Hatta sarı lacivertlilerin 5 Mart'a kadar transfere nokta koyacağı belirtilmişti.

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Ancak Rebic transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Hırvat oyuncunun transferine dair flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün aktardığı habere göre İtalyan gazeteci Rudy Galetti Fenerbahçe'nin Ante Rebic ile ilgilenmediğini duyurdu.

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Galetti yaptığı açıklamada, "Son söylentilere rağmen bugüne kadar Fenerbahçe Ante Rebic ile ilgilenmedi" dedi.

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Galetti ayrıca "Fenerbahçe şu anda Lucas Moura transferi için çalışmalarını sürdürüyor"

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

"Kulübün mevcut önceliği Moura transferi" dedi.

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Lucas Moura bu sezon Tottenham'da yalnıca 1 maça çıkmış ve gol ya da asist üretememişti.

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Ante Rebic ise kulübü Milan'da 21 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Moura'nın, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

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