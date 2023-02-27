Fenerbahçe için Rebic iddiası! Açıklama geldi

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertliler 5 Mart'a kadar hücum bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine birçok futbolcu gelmişti.
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertliler 5 Mart'a kadar hücum bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine birçok futbolcu gelmişti.
O isimlerden birisi de Ante Rebic'ti.
Fenerbahçe'nin, Milan'dan ayrılacağı konuşulan 29 yaşındaki yıldız için devreye girdiği kaydedilmişti.
Hatta sarı lacivertlilerin 5 Mart'a kadar transfere nokta koyacağı belirtilmişti.
Ancak Rebic transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Hırvat oyuncunun transferine dair flaş bir açıklama geldi.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün aktardığı habere göre İtalyan gazeteci Rudy Galetti Fenerbahçe'nin Ante Rebic ile ilgilenmediğini duyurdu.
Galetti yaptığı açıklamada, "Son söylentilere rağmen bugüne kadar Fenerbahçe Ante Rebic ile ilgilenmedi" dedi.
Galetti ayrıca "Fenerbahçe şu anda Lucas Moura transferi için çalışmalarını sürdürüyor"
"Kulübün mevcut önceliği Moura transferi" dedi.
Lucas Moura bu sezon Tottenham'da yalnıca 1 maça çıkmış ve gol ya da asist üretememişti.
Ante Rebic ise kulübü Milan'da 21 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 2 asistle oynadı.
Moura'nın, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.
Rebic'in ise İtalyan deviyle olan kontratı 2025 yılında tamamlanacak.