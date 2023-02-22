Kanarya mesaide

Fenerbahçe, Konyaspor ile yapacağı 23. hafta erteleme maçı hazırlıklarına devam etti. Kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Hazırlıklar bugün devam edecek.
Fenerbahçe, Konyaspor ile yapacağı 23. hafta erteleme maçı hazırlıklarına devam etti. Kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Hazırlıklar bugün devam edecek.