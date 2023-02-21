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Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Gelecek vaat eden oyunculara ayrı bir önem veren sarı-lacivertliler, 2 genç ismin peşine düştü. Teknik direktör Jorge Jesus'un onay verdiği futbolcular için girişimler başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 12:40
Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden

Ancak transferler şimdi gerçekleşmese bile sezon sonunda mutlaka tamamlanmasının planladığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu Ernest Nuamah için FC Nordsjaelland'a 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden

İLK TEKLİFLER YAPILDI...

Ancak Danimarka temsilcisi kapıyı 7 milyon Euro'dan açtı.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden

Fenerbahçe geleceği parlak oyuncuyu kaçırmak istemiyor.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden

Pazarlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden

Sarı-Lacivertli kurmayların genç yıldız için ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden

Fenerbahçe'nin Adamo Nagalo için ne kadarlık bir teklifte bulunduğu ise bilinmiyor.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden

Ancak Nagalo'nun maliyetinin de 4-5 milyon Euro civarında olabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden

Adamo Nagalo, 20 yaşında ve 1.85 boyunda.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden

Genç oyuncunun potansiyeli son derece yüksek.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden

Ayrıca gelişime açık bir stoper olarak lanse ediliyor.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden

Nagalo bu sezon ligde 16 maça çıktı.

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