Haberler Fenerbahçe Depremzede kardeşlerin Arda Güler mutluluğu! Görüntülü konuştular

Depremzede kardeşlerin Arda Güler mutluluğu! Görüntülü konuştular

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Malatya'da depremzedeler için kurulan çadırda kalan biri 13, diğeri 9 yaşındaki iki kardeşle görüntülü konuşarak moral verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 16:12
Depremzede kardeşlerin Arda Güler mutluluğu! Görüntülü konuştular

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da evleri kullanılamaz hale geldiği için çadırda kalan 13 ve 9 yaşındaki iki kardeş, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'den gelen telefonla büyük mutluluk yaşadı. Çocuklardan Muhammet Şevki Altun, depremde yaşadığı korkuyu anlattı. Deprem anında can havliyle kendilerini dışarı attıklarını, sonra babasının KOAH hastası babaannesini dışarı çıkardığını ifade eden Altun, şöyle konuştu:

Depremzede kardeşlerin Arda Güler mutluluğu! Görüntülü konuştular

"Belli bir müddet arabada yaşadık. Sonra çadırımıza geçtik. Depremden sonra çok korktum. Kapalı alan korkusu oluştu bende. Yani hiç kapalı alana giremiyordum. Çadırda en azından biraz rahatladık. En azından yanımızda binalar az ve çadırda kalıyorduk. Başakşehir Belediyesinde çalışan Burhan abi burada çalışmamı ve azmimi çok beğendi. En sevdiğim takımı sordu. Ben de Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Bana en sevdiğim futbolcuyu sorduğunda, 'Arda Güler' dedim. Sonra Burhan abi, Siirt'te Genç Fenerbahçeliler aracılığıyla yetkililere ulaştı ve Arda abiyle bu şekilde görüştüm."

Depremzede kardeşlerin Arda Güler mutluluğu! Görüntülü konuştular

Arda Güler'in telefonunun kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Altun, "Arda abiyle görüştüğümde çok mutluydum. Çünkü ilk defa bir futbolcuyla görüşüyordum ve en sevdiğim futbolcuydu. Çok duygulandım, heyecanlandım, karışık bir şeydi. Arda abi aradığında çok heyecanlıydık. Onunla konuştuk. O sırada çok mutluydum. Depremden dolayı da çok üzgün olduğum için o mutluluk onu bastırdı. Çok mutlu olduğum için huzurla, rahatlıkla uyudum. Bu şekilde korkumu birazcık da olsa yenmiş oldum." dedi. "Doğuştan Fenerbahçeli" olduğunu anlatan Altun, "Tesislere davet etti beni. En yakın zamanda olay hafiflediğinde gitmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Depremzede kardeşlerin Arda Güler mutluluğu! Görüntülü konuştular

"İMZALI FORMA VERECEĞİNİ SÖYLEDİ"

9 yaşındaki Muhammet Yasir Altun da Arda Güler'in telefonunun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Türk Kızılayın kendilerine yardım ettiğini anlatan Altun, "Abim Arda Güler ile konuşmak istedi, ben de görüştüm. Sonra imzalı forma vereceğini söyledi ve stada davet etti. Ben de gitmek istiyorum. Geceleyin çok güzel uyudum. Depremi filan gönlümden sildim." ifadelerini kullandı.

Depremzede kardeşlerin Arda Güler mutluluğu! Görüntülü konuştular

Baba Mehmet Nabi Altun da Arda Güler'e teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Canlı yayında görüşmelerimiz oldu. Çocuklarımın mutluluğunu paylaştı. Yardım edeceğini bildirdi. Ne zaman canınız sıkılır ya da başınız dara düşerse yanınızdayım diye bir görüşme yapıldı. Allah ondan razı olsun. Deprem anını çocuklarıma mutluluklarıyla birlikte unutturdu. Tebessüme ve mutluluğa sebep oldu. Çocuklarım onun mutluluğuyla sabaha kadar rahat bir şekilde uyuyabildiler ve halen şu anda mutlulukları devam ediyor."

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