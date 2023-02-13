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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin bu sezon yükselen yıldızlarından Enner Valencia'nın talipleri artıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu yıldızın adı birçok isimle anılırken, Premier Lig ekibinin Valencia transferinde ısrarcı olduğu ve görüşmelerin başlayacağı belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 15:59
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Ara transfer döneminde kadrosunua üç takviye yapan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de şekilleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

İlk olarak sezon başında kadrosuna kattığı Bruma'yı kiralayan Kanarya'da iki ayrılık daha yolda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mauricio Lemos'un adı Atletico Mineiro ile anılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Sezon başında Flamengo'dan kiralanan ancak Samet Akaydın transferi sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Gustavo Henrique'nin ise Gremio'ya transfer olacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'de ara transfer dönemiyle birlikte sezon sonunda da kimlerin takımdan ayrılacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak konusu olan isimlerin başında Enner Valencia geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Ekvadorlu yıldız, bu sezon gösterdiği performansla takımın sırtlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Bu sezon çıktığı 30 maçta 23 gol atan deneyimli yıldızın talipleri de artıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Adı Barcelona, River Plate, Internacional ve Arap Yarımadası'ndan birçok kulüple anılan Valencia'ya bir talip daha çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

ASTON VILLA VALENCIA'YI İSTİYOR

İngiliz basını, Aston Villa'nın Enner Valencia'yı istediğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Sunday Mirror'da yer alan habere göre Premier Lig ekibi, Valencia'yı kadrosuna katmak için oyuncu cephesiyle görüşmelere başlıyor.

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