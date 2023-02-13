FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde kadrosunua üç takviye yapan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de şekilleniyor.
İlk olarak sezon başında kadrosuna kattığı Bruma'yı kiralayan Kanarya'da iki ayrılık daha yolda.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mauricio Lemos'un adı Atletico Mineiro ile anılıyor.
Sezon başında Flamengo'dan kiralanan ancak Samet Akaydın transferi sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Gustavo Henrique'nin ise Gremio'ya transfer olacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemiyle birlikte sezon sonunda da kimlerin takımdan ayrılacağı merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak konusu olan isimlerin başında Enner Valencia geliyor.
Ekvadorlu yıldız, bu sezon gösterdiği performansla takımın sırtlıyor.
Bu sezon çıktığı 30 maçta 23 gol atan deneyimli yıldızın talipleri de artıyor.
Adı Barcelona, River Plate, Internacional ve Arap Yarımadası'ndan birçok kulüple anılan Valencia'ya bir talip daha çıktı.
ASTON VILLA VALENCIA'YI İSTİYOR
İngiliz basını, Aston Villa'nın Enner Valencia'yı istediğini yazdı.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Sunday Mirror'da yer alan habere göre Premier Lig ekibi, Valencia'yı kadrosuna katmak için oyuncu cephesiyle görüşmelere başlıyor.
EMERY BÜYÜK HAYRANI
Haberde Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin büyük bir Enner Valencia hayranı olduğu ve Ekvadorlu golcüyü sezon sonunda Villa Park'a getirmek istediği iddia edildi.
İşte o haber...