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Sporcular tek yürek oldu

F.Bahçe’nin başlattığı Afet Bölgesi Yardım Kampanyasına sporcular ve şube sorumluları destek oluyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Sporcular tek yürek oldu

Sarı -lacivertli ekibin sporcuları ve şube sorumluları kulübün düzenlediği kampanyaya katıldı. Bu isimler duygu ve düşüncelerini paylaştı:

MERT HAKAN YANDAŞ: "Vatanımıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere sabır, enkaz altında olanlara, yakınlarını enkaz altından çıkarmaya çalışanlara da Allah yardım etsin. Tüm dualarımız onlarla birlikte. Bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor. Elimizden gelen ne varsa yapmaya her zaman hazırız. Keşke onlara sahada yardımcı olabilsek. Bu imkan mümkün olursa gitmeyi de düşünüyorum. Hepimiz çok üzgünüz."

EDA ERDEM DÜNDAR: "Derin bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Kulübümüze de bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte aşacağız."

OLCAY ÇAKIR TURGUT: "Acımız gerçekten çok derin. Söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Birlik olma günü ve burada herkes birlik olmuş durumda. Elimizde geldiğince yardımcı olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kalbimiz, dualarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla birlikte. Herkese çok geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

MELIH MAHMUTOĞLU: "Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çok büyük bir acı yaşıyoruz ülkece. Çok yakın arkadaşlarım dostlarım orada. Elimizden geldiğince yardım etmeye geldik. Bir ihtiyaç varsa sonuna kadar yapacağız. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, geride kalanlara da sabır. Halkımız büyük yardım getiriyor. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."

SAMET GEYIK: "Haberleri üzülerek takip ediyoruz. Bir an önce oradaki insanlara yardım yetişmesi lazım. Burada da bir sürü yardım toplanıyor. Bugün antrenmanı iptal ettik. Elimizdekileri buraya getirdik. Daha da yapacağız. Türkiye'de bu yardımların olması gerekiyor Umarım enkaz altındaki insanlar bir an önce çıkarılır. Çok acı..."

CENK RENDA: "Milletimizin başı sağ olsun. Hepimiz yastayız. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an evvel kurtulması için dua ediyoruz. Milletimize takımım adına başsağlığı diliyorum. Hepimiz buradayız. Kulübümüz böyle bir şeye önderlik yapıyor. İnşallah toplanan yardımları bir an evvel deprem bölgesine ulaştırırız. İnşallah bir an evvel atlatır."

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