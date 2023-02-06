Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Öncelikle sözlerime milletimize geçmiş olsun dilekleriyle başlamak istiyorum. Böyle bir günde bu haberin anlamı yitirildi belki ama sizinle paylaşacağımıza söz verdiğimiz için bilgilendiriyorum. Onur Bulut'un 3 yıllık sözleşmesini sabah 09:00'da TFF'ye bildirdik, oyuncumuz ve kulübümüz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.