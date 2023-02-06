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Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, milli futbolcu Onur Bulut için Kayserispor ile anlaşma sağlandığı açıklanmıştı. Kayseri ekibinin basın sözcüsü Samet Koç, geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlandığını duyururken, deneyimli sağ bekle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 11:50
Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin son günlerine girilirken çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Hızlı bir kış transfer dönemi geçiren Kanarya, ilk olarak Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Sarı-lacivertliler, deneyimli stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda sol bek transferi de yapan Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da bulmuştu.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Kanarya, Serie B ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Sarı-lacivertlilerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Oosterwolde transferi için Parma'ya 6 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Fenerbahçe, şu ana kadarki son transferini ise Barcelona'dan gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Şu ana kadar üç transferi resmen açıklayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini'nin transferi için de girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, Kayserispor forması giyen Onur Bulut'u da gündemine almıştı.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, geçtiğimiz günlerde tecrübeli sağ bekin Fenerbahçe'ye transferine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Koç, Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtmişti.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

ONUR BULUT'UN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Kayserispor, 2021-22 sezonu öncesi Alanyaspor'dan transfer ettiği gurbetçi futbolcu Onur Bulut'un 30 Haziran 2023 tarihine kadar olan sözleşmesinin 3 sene uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Öncelikle sözlerime milletimize geçmiş olsun dilekleriyle başlamak istiyorum. Böyle bir günde bu haberin anlamı yitirildi belki ama sizinle paylaşacağımıza söz verdiğimiz için bilgilendiriyorum. Onur Bulut'un 3 yıllık sözleşmesini sabah 09:00'da TFF'ye bildirdik, oyuncumuz ve kulübümüz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Sarı kırmızılı forma ile geçen sezon 41 maça çıkan Onur Bulut bu sezon 21'i lig 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maç oynadı.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

28 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 gol attı.

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