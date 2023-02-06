Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin son günlerine girilirken çalışmalarını hızlandırdı.
Hızlı bir kış transfer dönemi geçiren Kanarya, ilk olarak Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, deneyimli stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda sol bek transferi de yapan Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da bulmuştu.
Kanarya, Serie B ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağladı.
Fenerbahçe, Hollandalı futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Oosterwolde transferi için Parma'ya 6 milyon Euro ödeneceği belirtildi.
Fenerbahçe, şu ana kadarki son transferini ise Barcelona'dan gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Barcelona B takımında forma giyen genç orta saha Emre Demir'i kadrosuna kattı.
Kanarya, 19 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Emre Demir'i sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'a kiraladı.
Şu ana kadar üç transferi resmen açıklayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini'nin transferi için de girişimlerini sürdürüyor.
Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, Kayserispor forması giyen Onur Bulut'u da gündemine almıştı.
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, geçtiğimiz günlerde tecrübeli sağ bekin Fenerbahçe'ye transferine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Koç, Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtmişti.
ONUR BULUT'UN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Kayserispor, 2021-22 sezonu öncesi Alanyaspor'dan transfer ettiği gurbetçi futbolcu Onur Bulut'un 30 Haziran 2023 tarihine kadar olan sözleşmesinin 3 sene uzatıldığını açıkladı.
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Öncelikle sözlerime milletimize geçmiş olsun dilekleriyle başlamak istiyorum. Böyle bir günde bu haberin anlamı yitirildi belki ama sizinle paylaşacağımıza söz verdiğimiz için bilgilendiriyorum. Onur Bulut'un 3 yıllık sözleşmesini sabah 09:00'da TFF'ye bildirdik, oyuncumuz ve kulübümüz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
Sarı kırmızılı forma ile geçen sezon 41 maça çıkan Onur Bulut bu sezon 21'i lig 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maç oynadı.
28 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 gol attı.