Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

ENDER BİLGİN - ELİMSİ BİR ŞEY
Bu sezon futbolumuzda çok tuhaf şeyler oluyor.
ENDER BİLGİN - ELİMSİ BİR ŞEY
Bu sezon futbolumuzda çok tuhaf şeyler oluyor.
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hataları bu tuhaflıklara yeni bir halka ekledi.
Ali Palabıyık verdiği ve vermediği kararlarla sistemi resmen manipüle etti.
Nihayetinde Jesus da bu futbol ikliminde çıldırmaktan kurtulamadı.
Birkaç hafta önce hakem konusuna değinip, "Aklımda deli sorular var" demiştim.
Bu sorular her geçen gün artıyor.
Hakem camiası şöyledir, böyledir diye bizzat eski hakemler veryansın ediyor. Kardeşim nedir? Ne oluyor?
Bizim kapalı kapılar arkasında kalan, göremediğimiz ne var? Paylaşılamayan nedir?
Kaos yaratmaktan medet uman birileri mi var?
Açıkçası bu sorunlar kalıcı olarak çözülmezse biz daha çok kendimiz çalar, kendimiz oynarız.
Baksanıza... Cuma günü Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Beşiktaş'tan Konyaspor'a, sayısını unuttuğum kadar açıklamayla kulüpler birbirlerine karşı pozisyon almak için fazla mesai yaptı.
Yaşananlar bugün sana, yarın bana misali; hiç kaçarı yok. Tribüne oynamaya da gerek yok.
Birisi artık bu gidişe dur desin lütfen. Marka imajı diye süslü laflar ederken, ağlanacak hale geldik.