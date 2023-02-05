Haberler Fenerbahçe Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe rakibiyle 1-1 berabere kalırken mücadele sonrası hakem kararları tartışma konusu oldu. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin de maçın hakemi Ali Palabıyık hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 09:28
Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

ENDER BİLGİN - ELİMSİ BİR ŞEY

Bu sezon futbolumuzda çok tuhaf şeyler oluyor.

Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hataları bu tuhaflıklara yeni bir halka ekledi.

Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

Ali Palabıyık verdiği ve vermediği kararlarla sistemi resmen manipüle etti.

Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

Nihayetinde Jesus da bu futbol ikliminde çıldırmaktan kurtulamadı.

Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

Birkaç hafta önce hakem konusuna değinip, "Aklımda deli sorular var" demiştim.

Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

Bu sorular her geçen gün artıyor.

Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

Hakem camiası şöyledir, böyledir diye bizzat eski hakemler veryansın ediyor. Kardeşim nedir? Ne oluyor?

Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

Bizim kapalı kapılar arkasında kalan, göremediğimiz ne var? Paylaşılamayan nedir?

Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

Kaos yaratmaktan medet uman birileri mi var?

Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

Açıkçası bu sorunlar kalıcı olarak çözülmezse biz daha çok kendimiz çalar, kendimiz oynarız.

Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

Baksanıza... Cuma günü Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Beşiktaş'tan Konyaspor'a, sayısını unuttuğum kadar açıklamayla kulüpler birbirlerine karşı pozisyon almak için fazla mesai yaptı.

Ender Bilgin'den flaş Ali Palabıyık yorumu! "Sistemi manipüle etti"

Yaşananlar bugün sana, yarın bana misali; hiç kaçarı yok. Tribüne oynamaya da gerek yok.

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