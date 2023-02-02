Adana Demirspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak için sahada.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Onyekuru, Akintola, Emre Akbaba, Younes Belhanda

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

LİGDE 38. RANDEVU

Adana Demirspor ile Fenerbahçe bu maçla birlikte ligde 38. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı. Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü. Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.