Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Futbolcu karpuz gibi yata yata olmaz; sahada oynayarak olur. Ne kadar antrenman yaparsan yap futbolcunun direncini bir yere kadar artırırsın. Futbolcunun direnci maç yapa yapa artar. Onun için de bu çocuğu ilk 11'de başlatmak lazım. Jesus dün gece oyuncusunun ne yaptığını herhalde gördü.