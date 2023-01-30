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Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 08:46
Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

EMRE BOL - GÖRDÜN MÜ JESUS?

Herhalde Arda'yla ilgili koruma kararı artık kalkmıştır. Her gelen hocaya bunu anlatmaya çalıştık ama bir türlü anlatamadık. Arda bir yıldız.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Dikkat edin yıldız adayı demiyorum; olmuş bir yıldız. Elinde böyle pırıl pırıl parlayan bir oyuncu varken onu görmezden gelmek sadece Fenerbahçe'ye değil Türk futboluna ihanettir.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

İnanın izlemeye doyamadım. Topu her ayağına aldığında, her pas verdiğinde, her şut attığında kaliteyi görüyoruz. Yok böyle bir futbolcu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bundan sonra Jesus Arda'yı keserse, kendi ipini çeker.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Arda'nın sahada oluşu önde olan diğer oyuncuların da performansını arttırıyor. Ferdi, Zajc hele de Valencia'yı uçurdu adeta.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

İcardi'yi, Cenk'i yere göğe sığdıramayanlar bu iki oyuncunun attığı gollerden fazlasını Valencia'nın tek başına attığını konuşacak mı?

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Adam tek tabanca 19 gol atmış. Tam 19 gol… Ligde koskoca Hatayspor takım halinde sadece 17 gol atabilmiş!

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Jesus artık doğru takımı buldu. Bu kalitesi yüksek kadrodan vazgeçmezse her daim şampiyonluk yarışının içinde olur. Aksi halde erken kopar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Tekrarlanan penaltıyla ilgili kural hatası diyen aklıevveller var! Bir kere tekrar kararı doğru.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Kaleci çizgiyi terkedip atıcının görüş açısını daraltıyor. Topun direğe vurması, auta gitmesi; atış yapan oyuncunun açısının daralmasından…

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Dolayısıyla siz Ofsaytımsı muhabbetini unutturmaya çalışanların algısına gelmeyin.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - GERİ DÖNDÜLER

Maçın 10 dakikası geçtiğinde "Fenerbahçe kazanacak" dedik. Hem oyun gücü, hem oyuncuların vücut dili, hem de tribünlerin havasından hissediyordunuz bunu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Kasımpaşa öne geçtiğinde bile kimse "panik" yapmadı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Önceki üç maçta zorlanan takıma bu havayı getiren neydi? Nasıl böyle başkalaştılar, veya geri döndüler.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Jesus bir orta saha daha fazla (Arda ) oynamayı tercih etti. Bu neyi sağladı? Pas koridorundan bir kişi daha fazla oldular.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Arao ve Zajc'ın seçenekleri arttı. Öndeki ikilinin yardımlaşacağı bir fazla kişi daha vardı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Arda neleri değiştirdi? Arda Güler hepimizin ümit ile baktığı müthiş bir oyuncu. Maça da damgasını vurdu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Ama O değil, mesela Mert Hakan, İsmail veya Crespo da olabilirdi ilk on birde. Çift santraforun getirdiği lüks güzel de, rakip merkezi kalabalık tuttuğunda topu "onlara" götüremiyorsunuz.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Oyun formatı aynı ve oyuncu "kalibresi" farklı olunca, top Fenerbahçe'de kaldı, kararı onlar verdi. Arda Güler baskı yediğinde risk almadı. Aferin...

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Arkası dönük yakaladığında topu kaybetti dönemedi; çalışması lazım. Ama kaleye yüzünü döndüğünde, "eyvah, eyvah...."

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Takımın O'nu desteklemesi, sıkıştığında yardıma gelmesi, hata yaptığında başını okşaması önemliydi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Valencia dört gol attı. Penaltı atışındaki Jesus ısrarının altını çizelim. Penaltıcı belliyse, keyfiyet olmaz.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Batshuayi'nin elindeki topun, kenardan gelen emirle Valencia'ya devredilmesi önemli. Jesus bir kez daha "Burada kimse kafasına göre hareket edemez" mesajını verdi takımına.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Farklı kazandılar, Valencia dört gol attı, herkes mutlu. Bunlar güzel ama daha önemlisi eski günleri yaşadılar, nasıl kazandıklarını hatırladılar ve yine "başka" takım oldular.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Dediğimiz gibi; geri döndüler...

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - FANATİKLER SAHNEYE ÇIKTI

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Galatasaray deplasmanda galip gelince Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçını kazanması şart oldu. Dün gecenin önemli olayı Fenerbahçe açısından, Arda'nın ilk 11'de başlamasıydı. Fenerbahçe'de topu doğru kullanma açısından Arda'dan iyi oyuncu yok. Peki Jorge Jesus bu oyuncuyu ne yapıyor? 'Daha olmadı, fizik olarak hazır değil, sakatlanır' diyerek oynatmıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Futbolcu karpuz gibi yata yata olmaz; sahada oynayarak olur. Ne kadar antrenman yaparsan yap futbolcunun direncini bir yere kadar artırırsın. Futbolcunun direnci maç yapa yapa artar. Onun için de bu çocuğu ilk 11'de başlatmak lazım. Jesus dün gece oyuncusunun ne yaptığını herhalde gördü.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bütün pozisyonlarda çıkana kadar Arda vardı. Sonra yoruldu mu yoruldu. Çıkması mı lazım; evet. Ama bu futbolcudan ancak böyle faydalanabilirsin. Arda da kendine iyi bakar, iyi çalışır ve sakatlanmayı asgariye indirir. Çünkü bunları iyi yapan bir futbolcu sakatlanmaz.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Valencia'ya zaten bir şey söylemeye gerek yok. Adam gol için yaratılmış. Hele bizim ligde leblebi gibi goller atıyor. Çok da efendi bir oyuncu. Rakiple oynamıyor, kendini yere atıp sahtekarlık yapmıyor. Birçok futbolcunun yaptığı gibi... Jesus'un penaltıcısı eğer Valencia'ysa topu Batshuayi almamalı...

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Takımın bir penaltıcısı vardır ve topun başına o geçer. Jesus bu kadar sinirlenip saha içine haber gönderdiyse bu daha önce konuşulmuş bir olay. Batshuayi'nin topu alması o zaman yanlış. Her topu alan penaltı atacaksa o takım yanar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin rakibi değil. Ellerinden geldiği kadar mücadele ettiler. 'Acaba puan alabilir miyiz' dediler ama güçleri yetmedi. Fenerbahçe seyircisinin ne olursa olsun stadı silme doldurması lazım. 3 puanlı lig çok şeylere gebedir.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Hakem konusuna fazla değinmeyeceğim; hakemlik fazla bir şey olmadı. Hakemlerimizin durumu ortada... Federasyon hala pansuman yaparak bu işleri düzeltebileceğini zannediyor. Kanayan yarayı pansumanla düzeltemezsiniz. Ancak ameliyatla düzeltebilirsiniz. Tekrarlanan penaltı vuruşunda maalesef fanatikler yine sahneye çıktı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Birisi kuralı çıkarıyor, diğeri başka bir kuralı çıkarıyor. Burada önemli olan atanla tutandır. Tutan kurala uymamıştır. Topa vurulurken iki ayağı da çizginin önündedir. Sen çizginin önüne çıktığın zaman topa vuranı rahatsız etmiş olursun. Açıyı kapatmış olursun. Müdahale etmiş sayılırsın. Tekrar kararı doğrudur.

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