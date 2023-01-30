Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

EMRE BOL - GÖRDÜN MÜ JESUS?
Herhalde Arda'yla ilgili koruma kararı artık kalkmıştır. Her gelen hocaya bunu anlatmaya çalıştık ama bir türlü anlatamadık. Arda bir yıldız.
EMRE BOL - GÖRDÜN MÜ JESUS?
Herhalde Arda'yla ilgili koruma kararı artık kalkmıştır. Her gelen hocaya bunu anlatmaya çalıştık ama bir türlü anlatamadık. Arda bir yıldız.
Dikkat edin yıldız adayı demiyorum; olmuş bir yıldız. Elinde böyle pırıl pırıl parlayan bir oyuncu varken onu görmezden gelmek sadece Fenerbahçe'ye değil Türk futboluna ihanettir.
İnanın izlemeye doyamadım. Topu her ayağına aldığında, her pas verdiğinde, her şut attığında kaliteyi görüyoruz. Yok böyle bir futbolcu.
Bundan sonra Jesus Arda'yı keserse, kendi ipini çeker.
Arda'nın sahada oluşu önde olan diğer oyuncuların da performansını arttırıyor. Ferdi, Zajc hele de Valencia'yı uçurdu adeta.
İcardi'yi, Cenk'i yere göğe sığdıramayanlar bu iki oyuncunun attığı gollerden fazlasını Valencia'nın tek başına attığını konuşacak mı?
Adam tek tabanca 19 gol atmış. Tam 19 gol… Ligde koskoca Hatayspor takım halinde sadece 17 gol atabilmiş!
Jesus artık doğru takımı buldu. Bu kalitesi yüksek kadrodan vazgeçmezse her daim şampiyonluk yarışının içinde olur. Aksi halde erken kopar.
Tekrarlanan penaltıyla ilgili kural hatası diyen aklıevveller var! Bir kere tekrar kararı doğru.
Kaleci çizgiyi terkedip atıcının görüş açısını daraltıyor. Topun direğe vurması, auta gitmesi; atış yapan oyuncunun açısının daralmasından…
Dolayısıyla siz Ofsaytımsı muhabbetini unutturmaya çalışanların algısına gelmeyin.
GÜRCAN BİLGİÇ - GERİ DÖNDÜLER
Maçın 10 dakikası geçtiğinde "Fenerbahçe kazanacak" dedik. Hem oyun gücü, hem oyuncuların vücut dili, hem de tribünlerin havasından hissediyordunuz bunu.
Kasımpaşa öne geçtiğinde bile kimse "panik" yapmadı.
Önceki üç maçta zorlanan takıma bu havayı getiren neydi? Nasıl böyle başkalaştılar, veya geri döndüler.
Jesus bir orta saha daha fazla (Arda ) oynamayı tercih etti. Bu neyi sağladı? Pas koridorundan bir kişi daha fazla oldular.
Arao ve Zajc'ın seçenekleri arttı. Öndeki ikilinin yardımlaşacağı bir fazla kişi daha vardı.
Arda neleri değiştirdi? Arda Güler hepimizin ümit ile baktığı müthiş bir oyuncu. Maça da damgasını vurdu.
Ama O değil, mesela Mert Hakan, İsmail veya Crespo da olabilirdi ilk on birde. Çift santraforun getirdiği lüks güzel de, rakip merkezi kalabalık tuttuğunda topu "onlara" götüremiyorsunuz.
Oyun formatı aynı ve oyuncu "kalibresi" farklı olunca, top Fenerbahçe'de kaldı, kararı onlar verdi. Arda Güler baskı yediğinde risk almadı. Aferin...
Arkası dönük yakaladığında topu kaybetti dönemedi; çalışması lazım. Ama kaleye yüzünü döndüğünde, "eyvah, eyvah...."
Takımın O'nu desteklemesi, sıkıştığında yardıma gelmesi, hata yaptığında başını okşaması önemliydi.
Valencia dört gol attı. Penaltı atışındaki Jesus ısrarının altını çizelim. Penaltıcı belliyse, keyfiyet olmaz.
Batshuayi'nin elindeki topun, kenardan gelen emirle Valencia'ya devredilmesi önemli. Jesus bir kez daha "Burada kimse kafasına göre hareket edemez" mesajını verdi takımına.
Farklı kazandılar, Valencia dört gol attı, herkes mutlu. Bunlar güzel ama daha önemlisi eski günleri yaşadılar, nasıl kazandıklarını hatırladılar ve yine "başka" takım oldular.
Dediğimiz gibi; geri döndüler...
ERMAN TOROĞLU - FANATİKLER SAHNEYE ÇIKTI
Galatasaray deplasmanda galip gelince Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçını kazanması şart oldu. Dün gecenin önemli olayı Fenerbahçe açısından, Arda'nın ilk 11'de başlamasıydı. Fenerbahçe'de topu doğru kullanma açısından Arda'dan iyi oyuncu yok. Peki Jorge Jesus bu oyuncuyu ne yapıyor? 'Daha olmadı, fizik olarak hazır değil, sakatlanır' diyerek oynatmıyor.
Futbolcu karpuz gibi yata yata olmaz; sahada oynayarak olur. Ne kadar antrenman yaparsan yap futbolcunun direncini bir yere kadar artırırsın. Futbolcunun direnci maç yapa yapa artar. Onun için de bu çocuğu ilk 11'de başlatmak lazım. Jesus dün gece oyuncusunun ne yaptığını herhalde gördü.
Bütün pozisyonlarda çıkana kadar Arda vardı. Sonra yoruldu mu yoruldu. Çıkması mı lazım; evet. Ama bu futbolcudan ancak böyle faydalanabilirsin. Arda da kendine iyi bakar, iyi çalışır ve sakatlanmayı asgariye indirir. Çünkü bunları iyi yapan bir futbolcu sakatlanmaz.
Valencia'ya zaten bir şey söylemeye gerek yok. Adam gol için yaratılmış. Hele bizim ligde leblebi gibi goller atıyor. Çok da efendi bir oyuncu. Rakiple oynamıyor, kendini yere atıp sahtekarlık yapmıyor. Birçok futbolcunun yaptığı gibi... Jesus'un penaltıcısı eğer Valencia'ysa topu Batshuayi almamalı...
Takımın bir penaltıcısı vardır ve topun başına o geçer. Jesus bu kadar sinirlenip saha içine haber gönderdiyse bu daha önce konuşulmuş bir olay. Batshuayi'nin topu alması o zaman yanlış. Her topu alan penaltı atacaksa o takım yanar.
Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin rakibi değil. Ellerinden geldiği kadar mücadele ettiler. 'Acaba puan alabilir miyiz' dediler ama güçleri yetmedi. Fenerbahçe seyircisinin ne olursa olsun stadı silme doldurması lazım. 3 puanlı lig çok şeylere gebedir.
Hakem konusuna fazla değinmeyeceğim; hakemlik fazla bir şey olmadı. Hakemlerimizin durumu ortada... Federasyon hala pansuman yaparak bu işleri düzeltebileceğini zannediyor. Kanayan yarayı pansumanla düzeltemezsiniz. Ancak ameliyatla düzeltebilirsiniz. Tekrarlanan penaltı vuruşunda maalesef fanatikler yine sahneye çıktı.
Birisi kuralı çıkarıyor, diğeri başka bir kuralı çıkarıyor. Burada önemli olan atanla tutandır. Tutan kurala uymamıştır. Topa vurulurken iki ayağı da çizginin önündedir. Sen çizginin önüne çıktığın zaman topa vuranı rahatsız etmiş olursun. Açıyı kapatmış olursun. Müdahale etmiş sayılırsın. Tekrar kararı doğrudur.