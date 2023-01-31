SON DAKİKA - Fenerbahçe Emre Demir transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Barcelona'daki sözleşmesini fesheden Emre Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı.



Sarı-lacivertliler resmi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla transferi duyurdu.



SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI!

Barcelona Kulübü, Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Demir'in sözleşme detaylarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.



Buna göre sarı-lacivertliler transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Genç oyuncunun kontrat süresi 4.5 yıl olarak belirlendi. İspanyol devi, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.



"ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'ye transferi sonrası konuşan Emre Demir, "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana 'Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım."