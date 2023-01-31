Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe Emre Demir transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları

SON DAKİKA - Fenerbahçe Emre Demir transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Barcelona'daki sözleşmesini fesheden Emre Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler resmi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla transferi duyurdu. Öte yandan Barcelona Kulübü'nden Emre Demir transferinin sözleşme detayları hakkında bilgilendirme yapıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 21:34 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 21:50
SON DAKİKA - Fenerbahçe Emre Demir transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Barcelona'daki sözleşmesini fesheden Emre Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler resmi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla transferi duyurdu.

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI!
Barcelona Kulübü, Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Demir'in sözleşme detaylarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Buna göre sarı-lacivertliler transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Genç oyuncunun kontrat süresi 4.5 yıl olarak belirlendi. İspanyol devi, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

"ÇOK MUTLUYUM"
Fenerbahçe'ye transferi sonrası konuşan Emre Demir, "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana 'Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım."

DİĞER
Yanık sesi ile şöhret olmuştu! Hülya Avşar'ın kucağına oturttuğu Küçük İbo'yu bir de şimdi görün!
Gaziantep'i ayağa kaldıran olay! 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu
Toroğlu'dan Beşiktaş eleştirisi! "Şampiyonluğa gidiyorsan..."
Penaltı beklentisi VAR'a takıldı! İşte o anlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yeni transferi resmen açıklandı!
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı CANLI
TÜİK 2023 Ocak enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
e-Devlet MTV borcu sorgulama ve ödeme ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Demir F.Bahçe'de! Sözleşme detaylarını Barça açıkladı Emre Demir F.Bahçe'de! Sözleşme detaylarını Barça açıkladı 21:34
F.Bahçe'nin yeni transferi resmen açıklandı! F.Bahçe'nin yeni transferi resmen açıklandı! 21:20
Toroğlu'dan Beşiktaş eleştirisi! "Şampiyonluğa gidiyorsan..." Toroğlu'dan Beşiktaş eleştirisi! "Şampiyonluğa gidiyorsan..." 21:06
9 Süper Lig ekibi PFDK’ya sevk edildi 9 Süper Lig ekibi PFDK’ya sevk edildi 20:40
Rıza Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık Rıza Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık 20:10
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı CANLI Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı CANLI 20:04
Daha Eski
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI 19:49
Şenol Güneş'ten Saiss sözleri! Şenol Güneş'ten Saiss sözleri! 19:27
Şenol Güneş'ten flaş Romain Saiss kararı! Şenol Güneş'ten flaş Romain Saiss kararı! 19:14
Sivasspor deplasmanda rahat kazandı! Sivasspor deplasmanda rahat kazandı! 18:27
Beşiktaş'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu! 18:20
G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 18:09