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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus isyan etti! "Böylesini hayatımda görmedim"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 1-1 beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor maçının yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, kulüp televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine isyan eden Portekizli çalıştırıcı, "Yıllardır bu işi yapıyorum, daha önce hiçbir takımın saha içinde bu kadar mağdur edildiğini görmemiştim" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 17:05 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 17:22
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus isyan etti! "Böylesini hayatımda görmedim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor maçındaki hakem yönetimine isyan eden Portekizli çalıştırıcı, "Böylesini hayatımda görmedim" dedi.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: Adaletsiz kararlar oldu. İki tane net penaltı pozisyonumuz vardı, burada VAR devreye girmek istemedi. Çok iyi bir performans sergiledik, normal bir hakem yönetimi olsaydı biz bu maçı kazanırdık.

Her şey adil bir şekilde ilerlerse, biz zaten liderliği alırız.

Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Bizler mağdur olduk. Taraftarlar bundan etkilendi. Adaletsiz hakem kararları vardı. İki penaltımız vardı. VAR devreye girmeliydi. Görmediler değil, devreye girmediler. Fenerbahçe yara aldı.

Yıllardır bu işi yapıyorum, daha önce hiçbir takımın saha içinde bu kadar mağdur edildiğini görmemiştim

Şu anda rakibimiz Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz ancak ligin bitmesine çok var. Liderliğe tekrar yükselebileceğimize dair öz güvenimiz var. Daha da birlik olmuş şekilde yolumuza devam ediyoruz.

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