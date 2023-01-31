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Onur Bulut Fenerbahçe'de! Transfer resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sağ bek mevkisine takviye geldi. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'dan Onur Bulut'u renklerine bağladı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç yaptığı açıklamada, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 21:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 21:24
Onur Bulut Fenerbahçe'de! Transfer resmen açıklandı

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Koç, yaptığı açıklamada, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Bulut'un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurgulayan Koç, "Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek." dedi.

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