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Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Sarı lacivertli kulüp, Karaoğlan'ın isminin açıklanmasından sonra, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçın VAR kayıtları üzerinden sosyal medyada paylaşım yaptı. Siyah beyazlılar ezeli rakiplerine göndermede bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 20:53 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 21:44
Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme!

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kendi camialarını yatıştırmak, hakemleri etki altına almak için başarısızlıklarına kılıf arayanları, saha dışında Beşiktaş ismini ucuz oyunlarına alet etmemeleri hususunda uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından, sarı-lacivertli yöneticilerin açıklamalarına resmi internet sitesi üzerinden cevap verdi.

Siyah-beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında verilen hakemlik adına utanç verici bir karar üzerine 3 Ocak 2023 tarihinde söz konusu maçla ilgili VAR kayıtlarını açıklarken, Gaziantep FK-Beşiktaş maçının kayıtlarını da eş zamanlı duyurarak Kulübümüz üzerinden kendilerini aklama çabasına girmiştir. Bugüne kadar maçlarına ait VAR kayıtlarının adeta korumacı bir tavırla açıklanmadığı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün; Adana Demirspor ile oynadıkları müsabakada maçın hakemlerine yönelik tepkilerini sosyal medyada Kulübümüz üzerinden ifade ettiklerine büyük bir şaşkınlıkla tanık olduk. Kendi camialarını yatıştırmak, hakemleri etki altına almak için başarısızlıklarına kılıf arayanları, saha dışında Beşiktaş ismini ucuz oyunlarına alet etmemeleri hususunda uyarıyoruz. 23 Eylül 2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık, maç boyunca verdiği hatalı kararlarla sonuca direkt etki etmesine rağmen yine sosyal medyadan "Kol bozuk" şeklinde paylaşım yapanlar, bozuk olanın kol değil sistem olduğunu ancak aynı hakemin kendileri aleyhine kararlar verdiğini düşündükleri zaman mı idrak edebilmişlerdir? Olmayan penaltılar ve yanlış hakem kararlarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray Spor Kulübü'nün de dün bağırıp, bugün hakemlerin lehlerine verdikleri kararlara susması ve aynı şekilde ligin başında hakemlerin verdikleri destekle mutlu olan ama bugün ise hakem hatalarından dert yanan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamaları, "Bana dokunmazsan sorun yok ama dokunursan sorun var" mantığının ta kendisidir. Ne yazıktır ki hakem ve TFF desteğiyle şampiyon olmayı amaçlayan bu kulüplerin yıllardır yöneticileri değişmesine rağmen fıtratları değişmemiştir. "Değişsin" dediğimiz hakemler gönderildikten sonra yine hakemlikte etkili olan koltuklarda görevlendirilmeleri bir şeylerden korkulduğu için midir? Kamuoyu, bugün Türk futbolundaki temel sorunun saha içinde başarısız olanların bunu saha dışında telafi etmeye çalışması olduğunu bir kez daha net bir şekilde görmüştür. Türk futbolunun gelişimi ve marka değerinin artması hususlarında herkesin sorumlu ve görevli olduğunu hatırlatırız. Son olarak; TFF'nin müthiş işler yaptığı güzellemesi ve yancılığının ardından başlarına taş düşünce bağıranlar unutmasın ki Beşiktaş tüm taşlardan daha ağırdır."

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