Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde kıyasıya bir rekabete girdi.
Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde kıyasıya bir rekabete girdi.
Her iki kulübün de bir sol bek transferi yapmak istediği biliniyor.
İtalyan basınından yansıyan bilgilere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, Giacomo Quagliata'nın peşine düştü.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Cremonese, Serie A'dan düşmemek için mücadele ediyor.
Buna karşın, Giacomo Quagliata'nın performansı dikkatlerden kaçmıyor.
Öyle ki, tıpkı yaz transfer sezonunda olduğu çeşitli kulüplerin radarına girdi.
Her şeyden önce, Genoa girişimde bulunmaya hazır.
Ayrıca, yabancı ülkelerden de oyuncuya ilgi var ve takip ediliyor.
Beşiktaş ve Fenerbahçe, Giacomo Quagliata'yı yakından takip ediyor.
Giacomo Quagliata her durumda, transfer piyasasının gözdesi durumunda."
GIACOMO QUAGLIATA KİMDİR?
Giacomo Quagliata, 19 Şubat 2000'de doğdu.
Genç futbolcu, 1.80 boyunda.
İtalyan futbolcu, Palermo'da dünyaya geldi.
Giacomo Quagliata, sol bek ve sol ön tarafta forma giyebiliyor.
22 yaşındaki futbolcu, savunmacı olmasına karşın hücum bölgesinde de oynayabiliyor.
İtalyan futbolcu, kariyerine Calcio Sicilya'da başladı.
Daha sonra ProVercelli altyapısında forma giydi ve oradan, Latina'ya transfer oldu.
Giacomo Quagliata, Latina'nın ardından Bari, Pro Vercelli, Heracles ve Cremonese'de oynadı.
Genç oyuncu bu sezon toplamda 16 maçta 1 gol üretti ve 710 dakika sahada kalmayı başardı.