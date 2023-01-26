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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe, İtalya'da transfer yarışına girdi. Çizme basınından yansıyan bilgilere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, Giacomo Quagliata transferi için nabız yokladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 16:31 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 16:41
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

"Cremonese, Serie A'dan düşmemek için mücadele ediyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

Buna karşın, Giacomo Quagliata'nın performansı dikkatlerden kaçmıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

Öyle ki, tıpkı yaz transfer sezonunda olduğu çeşitli kulüplerin radarına girdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

Her şeyden önce, Genoa girişimde bulunmaya hazır.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

Ayrıca, yabancı ülkelerden de oyuncuya ilgi var ve takip ediliyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

Genç futbolcu, 1.80 boyunda.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

İtalyan futbolcu, Palermo'da dünyaya geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

Giacomo Quagliata, sol bek ve sol ön tarafta forma giyebiliyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

22 yaşındaki futbolcu, savunmacı olmasına karşın hücum bölgesinde de oynayabiliyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

İtalyan futbolcu, kariyerine Calcio Sicilya'da başladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Giacomo Quagliata...

Daha sonra ProVercelli altyapısında forma giydi ve oradan, Latina'ya transfer oldu.

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