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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan bonservisini aldığı Bruma'nın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. İşte o iddialar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 12:10
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Sarı-lacivertliler son olarak PSV'den kiraladığı Bruma'nın bonservisini aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Takımda kadro dışı olan Bruma, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maça çıkmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Hollanda ekibi PSV'den bonservisi alınan Bruma'nın geleceği ise hala belirsiz...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Transfer dönemi boyunca forma giyme hakkı kazanan Portekizli, kupada kadroya alınmış ancak kulübeden çıkamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Jesus'un Bruma'yı kadroya eklemek istediği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Ancak bunun için bir yabancının gitmesi gerek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Bruma'nın bir Körfez ekibine satılacağı da iddia ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

BRUMA KİMDİR?

24 Ekim 1994 tarihinde Gine Bissau'da doğdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Profesyonel futbol kariyerine Sporting altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Sırasıyla Galatasaray, Gaziantepspor, Real Sociedad, Leipzig, PSV, Olympiakos formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Fenerbahçe, sezon başında oyuncuyu PSV'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Sarı-lacivertliler, 4.25 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini de aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Forvet hattında forma giyen deneyimli isim, sol kanat olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Bruma'nın boyu 1.73 cm...

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