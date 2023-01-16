Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla döndüğü maçı Nihat Kahveci değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla döndüğü maçı Nihat Kahveci değerlendirdi.
Eski futbolcu, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
TRT ekranlarında, Jorge Jesus'un Arda Güler'e az forma şansı verdiğini belirten Nihat Kahveci'nin sözleri dikkat çekti.
Arda Güler'in takım içerisindeki herkese gol attırabileceğini belirten eski futbolcu, "Arda Güler oyuna girdi, ön tarafta Fenerbahçe'ye bir sakinlik geldi.
Neden? Top tutuyor. Böyle bir şey yok, böyle bir oyuncu nasıl süre almaz.
11 senedir idman yapmıyorum, hızlı yürümüyorum, bana bile gol attırır. Necati Ateş'e de gol attırır. Bu kadar kaliteli bir oyuncu" dedi.
Genç yeteneğin oynadığı her dakika istekli bir futbol sergilediğini vurgulayan Nihat Kahveci, "Arda Güler'i oyuna alırsın katkı yapmaz.
Oyuna alırsın trip yapar, oynamaz. Aldığı 1 dakikanın bile kıymetini oyuncu Arda Güler, neden oynamaz?
Bugün oyuna girdi, hemen ön tarafta başka bir sakinlik, huzur getirdi.
Bu iş bu kadar zor olmamalı sevgili Jesus Hocam. Büyük hocasın, övüyoruz" ifadelerini kullandı.
Tuncay Şanlı'nın Alex de Souza ile ilgili söylediği bir sözü hatırlatan Nihat Kahveci, "Arda'nın defansif yönde eksisi mi var?
Tuncay Şanlı'nın çok güzel bir sözü vardı. 'Alex koşmasın, ben onun için koşarım' derdi.
O çok büyük yetenek, maçı alır. Crespo, Arao, Lincoln kim varsa sahada, onlar Arda için koşsun. Arda oynasın. Her oyuncu koşmak zorunda değil.
Bu oyuncu başka bir oyuncu, başka bir kalite. Saha içinde olsun. Bu kadar zor değil. Arda için de mücadele etsinler. Koy yanına biri o koşsun, Arda Güler koşmasın, geri gelmesin. Gol atsın, asist yapsın, pas versin. Herkes aynı kilometre koşmak zorunda değil.
Messi 7-8 kilometre koşuyor. Messi'yi canlı izleyin, 'Bu n'apıyor' dersiniz. Messi koşmuyor, yürüyor. Top ayağına geldiğinde maçı alıyor. Arda böyle bir oyuncu. Defans yapmıyor üzerinden Arda'yı kaybetmeyelim ya! Gerçekten. Jesus'un açıklamalarına bakınca böyle bir neden görüyor." diye konuştu.