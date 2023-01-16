Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Bu oyuncu başka bir oyuncu, başka bir kalite. Saha içinde olsun. Bu kadar zor değil. Arda için de mücadele etsinler. Koy yanına biri o koşsun, Arda Güler koşmasın, geri gelmesin. Gol atsın, asist yapsın, pas versin. Herkes aynı kilometre koşmak zorunda değil.