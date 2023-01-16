Haberler Fenerbahçe Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyuna dahil olan Arda Güler, gösterdiği performansla beğeni topladı. Nihat Kahveci, Arda'nın performansını değerlendirirken flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:18
Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Arda Güler'in takım içerisindeki herkese gol attırabileceğini belirten eski futbolcu, "Arda Güler oyuna girdi, ön tarafta Fenerbahçe'ye bir sakinlik geldi.

Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Neden? Top tutuyor. Böyle bir şey yok, böyle bir oyuncu nasıl süre almaz.

Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

11 senedir idman yapmıyorum, hızlı yürümüyorum, bana bile gol attırır. Necati Ateş'e de gol attırır. Bu kadar kaliteli bir oyuncu" dedi.

Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Genç yeteneğin oynadığı her dakika istekli bir futbol sergilediğini vurgulayan Nihat Kahveci, "Arda Güler'i oyuna alırsın katkı yapmaz.

Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Oyuna alırsın trip yapar, oynamaz. Aldığı 1 dakikanın bile kıymetini oyuncu Arda Güler, neden oynamaz?

Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Bugün oyuna girdi, hemen ön tarafta başka bir sakinlik, huzur getirdi.

Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Bu iş bu kadar zor olmamalı sevgili Jesus Hocam. Büyük hocasın, övüyoruz" ifadelerini kullandı.

Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Tuncay Şanlı'nın Alex de Souza ile ilgili söylediği bir sözü hatırlatan Nihat Kahveci, "Arda'nın defansif yönde eksisi mi var?

Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Tuncay Şanlı'nın çok güzel bir sözü vardı. 'Alex koşmasın, ben onun için koşarım' derdi.

Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

O çok büyük yetenek, maçı alır. Crespo, Arao, Lincoln kim varsa sahada, onlar Arda için koşsun. Arda oynasın. Her oyuncu koşmak zorunda değil.

Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Bu oyuncu başka bir oyuncu, başka bir kalite. Saha içinde olsun. Bu kadar zor değil. Arda için de mücadele etsinler. Koy yanına biri o koşsun, Arda Güler koşmasın, geri gelmesin. Gol atsın, asist yapsın, pas versin. Herkes aynı kilometre koşmak zorunda değil.

Arda Güler için flaş sözler! "Crespo, Arao, Lincoln..."

Messi 7-8 kilometre koşuyor. Messi'yi canlı izleyin, 'Bu n'apıyor' dersiniz. Messi koşmuyor, yürüyor. Top ayağına geldiğinde maçı alıyor. Arda böyle bir oyuncu. Defans yapmıyor üzerinden Arda'yı kaybetmeyelim ya! Gerçekten. Jesus'un açıklamalarına bakınca böyle bir neden görüyor." diye konuştu.

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